El juez archiva un caso por violencia, maltrato y violación

A pesar de que la presunta agresión sexual se produjo el día 8 de octubre, denunció el 22 «porque no me dejaba en paz», sostuvo.

Añadió en su declaración que, después, su ex se fue «a buscar comida» y volvió para acostarse a su lado y, por la mañana ella, se fueron a desayunar a un bar y luego a dar «un paseo por la calle». También detalló que «al día siguiente del día del bar fue al ambulatorio para hacerle el test de embarazo» donde le sacaron sangre, pero no comentó nada de la presunta agresión sexual a los sanitarios porque el denunciado «estaba siempre presente».

Los actos denunciados sucedieron el pasado día ocho de octubre. Según la declaración de la denunciante en sede judicial, ella había quedado con su ex pareja –con la que convivió cerca de tres años– para «hablar» sobre las doce de la noche en la azotea de la casa donde él residía. Fue en ese momento cuando, según el testimonio de la mujer, él la empezó «a besar», añadiendo en el relato de los hechos que «él tenía los ojos raros, que ella le dijo que no, que estaban en la azotea, que le quitó la falda, la camiseta que ella le decía que no porque había tenido hacía poco un aborto, que a pesar de eso la obligó a mantener relaciones, que se bajó a buscar comida, que quien le desnudó fue él, que le agarró la manos, la tiró al suelo y se produjo la agresión, que ella se intentó mover un poco pero no podía hacer nada, que ella gritó y pidió ayuda pero nadie la escuchó, que la vivienda tiene vecinos pero nadie le oyó», según consta en la declaración de la denunciante.

Defensa.

«Es muy mentirosa».

Según declaró el denunciado en el juzgado, su ex le dijo que su pareja actual «venía bebido y drogado» y por eso no quería seguir la relación. Sostuvo que «toda su familia no la quiere, que su madre la tiene bloqueada, que ella es muy mentirosa, que su familia como la suya no quieren saber nada de ella por el daño que le ha hecho» y reconoció que su familia «denunció a este chico porque le amenazó a él y a su familia». A preguntas del Ministerio Fiscal confesó que estaba «atemorizado por las amenazas» de la pareja de su ex y que estaba «obsesionado con él a raíz de que conoce a su expareja» y se enteró de la infidelidad. Por último, dijo que «sabía que ella no tenía donde dormir, ni que comer» y que nunca le había «quitado el móvil, que quien se lo quitaba es su pareja».