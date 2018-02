Adou: «Ni mi padre ni yo sabíamos que me iban a meter en una maleta»

"Contacté con un camerunés y le entregué 5.000 euros para que llevara a Adou al aeropuerto de Madrid con un visado. Fui a Madrid y el niño no vino, por lo que tuve que viajar hasta Casablanca (Marruecos) para llevarlo a la frontera de Ceuta", ha comentado el padre en la vista.

"Una vez cerca de la frontera otra persona, natural de Senegal, me comentó que iban a pasar al niño con papeles por la frontera de manera legal dentro de un coche, nunca pensaba que estaba haciendo algo ilegal", ha afirmado.

El padre, natural de Costa de Marfil, a preguntas del fiscal, ha asegurado que un contacto le dijo que iba a pasar al menor en un coche y luego lo dejaría en un centro de menores de Ceuta o bien en la Policía. "Lo iban a pasar en un coche, nunca me dijeron que lo iban a meter en una maleta porque no lo hubiera permitido".

Tras un receso, el pequeño Adou ha comparecido en la sala, acompañado por una intérprete de francés, y ha afirmado que "nunca pensé que me iban a meter en una maleta; mi padre me dijo que iba a cruzar en un coche. En la maleta no respiraba bien, hacía mucho calor".

El acuerdo de conformidad entre defensa y fiscalía suponía una condena por un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros para Alí Ouattara con el atenuante "muy cualificado" de parentesco, quedándose la condena -inicialmente de tres años de prisión- en una multa de 3 meses y 22 días a dos euros diarios, es decir, 224 euros.

El tiempo que el padre pasó en prisión preventiva -33 días- han reducido la multa a 92 euros.

"Queda cumplida la pena y extinguida la responsabilidad penal ya que se depositó una fianza de 5.000 euros para que el padre abandonara la prisión", ha terminado dictando el magistrado Fernando Tesón.