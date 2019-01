Absuelven al promotor de Taurito de fraude y apropiación indebida

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de las palmas ha absuelto al empresario turístico y promotor inmobiliario que urbanizó la costa de Taurito (Mogán, Gran Canaria) de los delitos de apropiación indebida continuada y fraude procesal que le imputaba uno sus socios en las operaciones previas al proyecto. El empresario compareció a juicio en el pasado noviembre acusado inicialmente de la presunta comisión de los delitos de estafa, apropiación indebida e insolvencia punible por la quiebra, en 1991, de Promociones Islas Verdes S. A. (Proivesa), la empresa promotora de Taurito que compró a Banesto los terrenos. El Ministerio Fiscal solicitaba la libre absolución del acusado al no apreciar la comisión de delito alguno, y la acusación particular, personada en la causa en representación de un exsocio del promotor, modifcó sus califcaciones provisional al fnal del plenario para imputar al empresario un delito continuado de apropiación indebida y otro de fraude procesal e interesar tres años de prisión y una indemnización de 25.300.000 euros. La acusación particular sostenía que el empresario había provocado la quiebra de la sociedad que había creado con el querellante para apropiarse de su patrimonio. La Sala considera que existen “serias dudas” de que ello sucediera así, y además asevera que al querellante no se le podía considerar perjudicado en la quiebra porque “no era un acreedor” ni tampoco se le podía considerar tercero, ya que era socio de la entidad quebrada.