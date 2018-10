Absuelto el guardia al que acusaron de filtrar datos

La magistrada estima que pudo haber sido cualquier otro agente el que filtró los datos

El encausado reconoció en el juicio que había utilizado dicho ordenador «para introducir unos datos y es muy probable que se quedara la sesión abierta, porque aunque se le diera a cerrar, en muchas ocasiones no se cerraban, encontrándose al día siguiente encendidos y con la misma sesión abierta. Si la sesión estaba abierta, cualquiera tenía acceso a la información», determina la magistrada. «Se trata de una posibilidad, quizás más o menos discutible, pero posibilidad. Es la explicación que da el encausado y es evidente que por lo ya mencionado, el error se venía produciendo de forma habitual, hasta el punto que precisamente por ello, a los pocos meses, dichos ordenadores fueron sustituidos por otros, ante las quejas efectuadas por diversos agentes», relata.

También ha sido determinante para la absolución del acusado un hecho que aportaba el Ministerio Fiscal que era una cicatriz que tenía en un dedo la persona que supuestamente accedió al ordenador y sacó las fotos. Pero una prueba pericial de parte aportada por su abogada María del Pino González Vega revelaba que, tras examinar el dedo pulgar derecho del encausado, «afirmó sin ninguna duda que no existía dicha cicatriz. Sostuvo que no sólo examinó ese dedo, sino todos los de sus manos, y no vio ninguna cicatriz en ninguno de ellos. Reconoce que se le facilitó toda la información, incluida la foto recogida en el informe policial, y manifestó que no era el mismo dedo pulgar».

La sentencia, que declara las costas de oficio, es firme.