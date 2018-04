«Abrí los ojos y estaba tocándome mis partes»

Por estos hechos, el fiscal Luis Estévez interesó la pena de cuatro años de prisión, además de la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la menor, comunicarse con ella y la medida de libertad vigilada durante cinco años, además de su participación en programas de educación sexual.

Mientras, la defensa pidió la libre absolución puesto que, si bien es cierto que «no se pudo acreditar la inocencia de mi cliente, tampoco se pudo acreditar su culpabilidad», dijo su abogada.

En el juicio, el acusado declaró que la relación con la menor «era buenísima», y desconoció el motivo porque estaba siendo juzgado: «No es cierto lo que dice, será por celos u otra cosa... No lo entiendo, no he sido malo con ella», manifestó. Alberto B. B. utilizó como argumento de defensa que no tocó los genitales de la menor y «solo» le pidió «un cargador del móvil cuando estaba acostada dormida en el sillón y por eso me acerqué a ella, pero no la toqué», sostuvo el acusado, quien reconoció que era bebedor ocasional y también consumía cocaína.