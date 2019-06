A juicio por intentar asesinar a su ex tras someterla durante años

A más

La agresividad del procesado con los años fue en aumento, siendo más violento en los dos últimos de relación. En concreto, el 11 de noviembre de 2016, con ánimo de infundir temor a su ex mujer, le profirió la siguiente expresión: «Esta noche sí vas a morir. Lo juro por mis hijas» y un día después, le mandó un mensaje de voz gritándole «ya está, ya de lista, ya se te acabó todo lo lista ya, ya ahora raquetazo tras raquetazo donde te pille, te lo juro, a las dos, a donde pille a las dos, tráeme a Mohamed a Secamé y su puta madre, que me coman la polla todos, todos, uno por uno, me los vas a traer y me los voy a comer con papas... hijas de puta , sabes lo que es bueno. Hoy termino, hoy termino con ustedes». Por estos hechos le condenaron por amenazas.

Estando en vigor la medida cautelar, Mohamed Achraf K. H. el 9 de febrero de 2017, se dirigió presuntamente al centro comercial Ronda de San Bartolomé de Tirajana, sabedor de que su exmujer estaba allí. La buscó y, sobre las 2.33 horas, «al verla junto a un amigo del procesado», según la Fiscalía, «cuando se hallaban en el rellano de la escalera del aparcamiento y aprovechando la soledad del lugar, se dirigió rápidamente hacia él, le propinó una patada en la zona genital, para quitarlo del medio y, acto seguido, corrió hacia la mujer para, sorpresivamente, como acto de dominación al considerarla de su propiedad», propinarle «un fuerte puñetazo en la cabeza que provocó que cayera al suelo, y ello a sabiendas de que tenía una prótesis frontal como consecuencia de una accidente de tráfico sufrido en 2001».

Luego, sin darle tiempo a incorporarse, «aturdida y sin posibilidad de reacción», el procesado le propinó «dos patadas en la cara, un puñetazo y otra patada en la misma zona». Mientras la mujer permanencia en el suelo, el acusado se dirigió de nuevo hacia el varón que aún permanencia «inmóvil en el lugar» y le dio un puñetazo en la cara y una patada», ante lo cual se marchó del lugar.