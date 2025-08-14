Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Varios medios aéreos y terrestres de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España ICAL

Hallan en buen estado a los tres ganaderos desaparecidos en el incendio de León

El alcalde de Boca de Huérgano informaba de que habían salido a rescatar su ganado del fuego, lo cual habría llevado a que se quedasen incomunicados «debido a la falta de cobertura en la zona»

C. P. S.

Jueves, 14 de agosto 2025, 17:40

Tres ganaderos han estado durante aproximadamente una hora en paradero desaparecido en Boca de Huérgano, en León, después de salir a rescatar a su ganado ante el avance de un incendio que ya se encuentra «a apenas 400 o 500 metros de las naves ganaderas». Según confirmaba el alcalde del municipio, Óscar Fernández, «no se ha podido contactar con ellos debido a la falta de cobertura en la zona» , lo que mantenía en vilo a familiares y vecinos. El fuego, avivado por el fuerte viento, se está propagando rápidamente y amenaza a varias explotaciones.

Pero estos tres ganaderos han logrado tener un final feliz. Fernández informaba, sobre las 19.20 horas, una hora después de que anunciase su desaparición, que, en realidad, «eran siete los ganaderos que habían salido a rescatar a su ganado y se encontraban en paradero desconocido». Todos ellos han sido localizados «en buen estado» y a salvo. Se encuentran a esta hora refugiados en la zona de la Laguna, en la falda del pico Peñaprieta, en la vertiente palentina, cerca de Cardaño.

