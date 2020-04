Tres continentes y un solo destino

Desde el país en el que pasa largas temporadas por cuestiones laborales, Japón , Miguel cuenta cómo está viviendo esta crisis sanitaral. Trabaja en una empresa multinacional que se dedica a la topografía y al campo de las energías renovables. En agosto del año pasado fue contratado para realizar una planta de paneles solares. Por cuestiones económicas y con el objetivo de tener un curriculum más completo, este grancanario decidió irse al país asiático. Vive en Kurayoshi, en una ciudad localizada en la prefectura de Tottori, con alrededor de 50.000 habitantes. Es una de las regiones menos pobladas del país y con menos casos se coronavirus. No obstante, puede existir un desfase entre los datos y la realidad ya que solamente se hacen tres tests al día, explica. “El sistema sanitario no tiene capacidad para hacer más”.

Cuenta que en Japón la situación no está “tan mal” como en España. El confinamiento es aconsejado, no obligatorio, y el estado de alarma se declaró hace en torno a dos semanas. Según las cifras que se han publicado existen algo más de 8.400 positivos en todo el país que computa una población de 100 millones de habitantes. Están abiertos al público los supermercados, las tiendas y hasta los restaurantes; existe una cierta “normalidad”, a excepción de los gimnasios y los espacios culturales. Se han suspendido muchos eventos y no se pueden visitar las infraestructuras turísticas como los templos. “La vida ha cambiado, pero no al nivel de España. No está la policía en la calle, se aconseja que estés en casa pero no te prohíben salir”, explica. Miguel cree que el ser “precavidos” desde “el principio” ha hecho que el país ahora mismo no esté lamentando muchas pérdidas humanas. Además, recalca el hecho de que haya geles desinfectantes “en todos lados” y que la población ya usara mascarilla de forma habitual antes de la llegada de la COVID-19. Pero es cauto y prefiere esperar a ver como “avanza” la situación.

Mila vive en el centro de Berlín, en la capital de Alemania. Hace casi una década que se marchó de su Gran Canaria natal por cuestiones laborales, y lo hizo el día en el que Carles Puyol marcó el gol a Alemania que llevaría a la Selección Española de Fútbol a la final del mundial para posteriormente proclamarse campeona del mismo, en 2010, recuerda con añoranza. Se fue junto a su marido y su hija mayor, que en ese momento tenía siete años y allí nació la pequeña que ahora mismo tiene ocho. En estos momentos están confinados en casa. Ella ya teletrabajaba hace ya años y dos días antes de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, decretara el estado de alarma, la empresa de su marido decidió que sus empleados trabajaran desde casa. Ese mismo viernes ellos mismos tomaron la decisión de hablar con los profesores de sus hijas para evitar que fueran al colegio el lunes siguiente, que era el día en el que se iban a organizar para empezar las clases online y de esta forma evitar salir de casa.

Mila no puede evitar mirar hacia España y las consecuencias que esta crisis sanitaria está dejando en el país. En Alemania -hasta este momento- la situación no es tan grave. Por ello, esta semana la canciller alemana Angela Merkel decidió que se empezara a reactivar la economía con la apertura, a partir del lunes, de las tiendas de menos de 800 metros cuadrados. “Tiene que hacer un poco de equilibrio entre el confinamiento y los negocios y aquí los números acompañan”, explica Mila ante la decisión de la canciller. Puedes salir de casa con tu unidad familiar, está todo cerrado al público, excepto los supermercados y las droguerías. Los restaurantes tienen servicio a domicilio y recogida de pedidos. Además, puedes encontrarte con una sola persona que no viva contigo. Se puede pasear y hacer deporte y, las personas que vivan en lugares donde no hay sol y necesitan la vitamina D, pueden sentarse en un parque, detalla. “El domingo fuimos a dar una vuelta con el coche porque llevábamos un mes encerrados y la ciudad está vacía, se ven pocas personas caminando, en bicicleta o en coche”, asegura.

Destaca la capacidad de organización del sistema alemán, a través de una aplicación se puede ver cómo están los hospitales, dónde hay camas vacías, respiradores libres... para que en caso de acudir al hospital puedas hacerlo al que esté más liberado. Además, desde febrero se obligó a toda la población mayor de 70 años a vacunarse contra la gripe y la neumonía y, aunque no sabe si está directamente relacionado, cree que todo esto ha hecho que el país sea uno de los que mejor sobrellevan la crisis en de Europa. En estos momentos, en la ciudad de Berlín -con más de tres millones de habitantes- hay 4.700 infectados y algo más de 50 muertos. “Todo esto depende de muchas cosas, la inversión en Sanidad, el comportamiento de la gente..., son muchos factores”, afirma. Mila también resalta el hecho de que en el país germano no exista la costumbre de hacer vida en familia, como sí ocurre en España e Italia, y que además el frío hace que de por sí ya mucha gente se quede en casa. “Aunque al principio lo vieron lejano, finalmente optaron por tomar medidas”.