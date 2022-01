Un trabajo realizado entre HPS y la ULPGC publicado en revista de primer nivel internacional

El equipo de traumatología que dirige el Dr Garcés en Hospital Perpetuo Socorro acaba de publicar un trabajo en una revista internacional de primer nivel. El artículo, firmado por Ignacio Manchado y Luci Motta, enfermeros de HPS, y Gustavo Blanco, traumatólogo de HPS, fue coautorizado por el Dr David Álvarez, responsable de fisioterapia del Betis Club de Fútbol y el profesor de bioestadística de la ULPGC, Pedro Saavedra, además del propio Garcés, que actúa como autor correspondiente.

El artículo lleva por título Correlation among knee muscle strength and self-reported outcomes score, anterior tibial displacement, and time post-injury in non-coper anterior cruciate ligament deficient patients: A cross-sectional study, y fue publicado recientemente en International Journal of Enviromental Research and Publich Health, revista del primer cuartil en el Journal Citation Reports (JCR).

¿Qué aporta este trabajo?

En este trabajo se valoraron 194 pacientes con rotura del ligamento cruzado anterior, operados por el Dr Garcés y su equipo en el HPS, y 54 sujetos controles no operados. Los autores estudiaron la fuerza de los músculos de las rodillas de los pacientes con rotura del ligamento en una de las rodillas y observaron que dicha fuerza se encuentra afectada en ambas rodillas, no sólo en la lesionada. La relación de la fuerza de los músculos que extienden la rodilla (cuádriceps) con los que la flexionan (isquiotibiales) se ve igualmente alterada, de modo que los flexores de ambas rodillas obtienen un mayor protagonismo que lo que sucede en sujetos no lesionados.

La medición de fuerza, con un dinamómetro especial, se llevó a cabo el día anterior a la operación, después de un mínimo de 4 semanas de rehabilitación. Los pacientes fueron intervenidos por presentar síntomas y signos de inestabilidad de la rodilla dañada, a pesar de la rehabilitación realizada. Mediante unos cuestionarios de valoración subjetiva de los pacientes, validados internacionalmente, se correlacionó la fuerza medida, con los resultados de dichos cuestionarios y el desplazamiento de la tibia. Se observó que los resultados del cuestionario se correlacionan significativamente con la fuerza de la rodilla lesionada, pero no con la de la rodilla intacta. El desplazamiento de la tibia también se correlaciona con la fuerza muscular de las rodillas en los pacientes, pero no en la población control con los ligamentos funcionantes.

¿Qué conclusiones prácticas pueden obtenerse de estos resultados?

Hay varias conclusiones con aplicabilidad clínica. La primera es que los pacientes con lesión del ligamento cruzado anterior en una de sus rodillas deben fortalecer la musculatura de ambas rodillas y no sólo la de la lesionada. En segundo lugar, hay que dedicar especial atención a fortalecer el cuádriceps. Aunque la musculatura flexora es la agonista del ligamento citado, nuestro estudio refrenda otros hallazgos acerca de la mayor potencia relativa de los isquiotibiales con respecto al cuádriceps en los pacientes lesionados, al compararla con los individuos no lesionados. En tercer lugar, nuestros hallazgos sugieren que muchos pacientes que son operados, probablemente no necesitarían serlo si realizasen una rehabilitación adecuada y durante el tiempo suficiente.

Obviamente para poder confirmar esta teoría se necesitaría un estudio más amplio con un seguimiento preciso del tipo de fortalecimiento muscular llevado a cabo y la efectividad del mismo

¿Significa eso que se van a operar menos pacientes con esa lesión en el futuro?

Esta es una tendencia evidente. Nuestro centro está especializado en tratamiento a deportistas y esta es una patología que atendemos con mucha frecuencia. Hace unos años operabamos alrededor de 120 pacientes al año con esta lesión, mientras que actualmente intervenimos aproximadamente 70 cada año. Sin embargo, seguimos viendo el mismo número de pacientes con esta rotura. La diferencia es que ahora somos más selectivos a la hora de recomendar la operación. La experiencia a nivel internacional demuestra que no todos los pacientes tienen que ser intervenidos. Si se lleva a cabo una buena rehabilitación y las demandas biomecánicas del paciente lo permiten, es aconsejable esperar. De operar siempre se está a tiempo, salvo que se trate de profesionales con alta demanda de giros y actividad física en sus rodillas.

¿Publican frecuentemente sus investigaciones?

El HPS es un hospital docente que además lleva a cabo investigación de calidad. Alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, especialmente estudiantes de último curso del grado en Medicina, realizan sus prácticas curriculares de Traumatología y Cirugía Ortopédica en el centro desde hace varios años. También estudiantes de la Universidad Fernando Pessoa hacen prácticas en el hospital.

La investigación es una faceta esencial en HPS. Gracias a convenios con la ULPGC, estudiantes de postgrado llevan a cabo sus estudios de campo para realizar su tesis doctoral. Actualmente las tesis doctorales se defienden tras haber publicado al menos tres trabajos de la investigación realizada, en revistas especializadas de impacto reconocido. Ello le aporta un gran valor añadido al trabajo, dado que ya ha sido evaluado por expertos internacionales que han emitido su opinión y requerido las correcciones necesarias para que el trabajo merite su publicación, con el reconocimiento que ello implica. En concreto, el artículo que hemos publicado forma parte de las investigaciones para la tesis doctoral de Ignacio Manchado, responsable de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria en HPS.

Su publicación en una revista del primer cuartil de las evaluadas por el Journal Citation Reports avala la calidad de su contenido.