‘The Simpsons’ cumplen 30 años en antena

La irreverente familia amarilla, símbolo de la Fox, cumple 30 años en antena y la cadena ha confirmado al menos dos temporadas más. The Simpsons tienen más de 600 capítulos, 170 premios, 300 nominaciones y un ejército de seguidores distribuidos por todo el mundo. Y como todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, tampoco se libran de las críticas, malos augurios y los «yo solo veo hasta la octava temporada, cuando aún era buena». «The Simpsons son el resultado de un proceso que tiene más de un padre. Como también tiene padres adoptivos, abuelos, tíos raritos e hijos desagradecidos. Sí, Family guy, me refiero a ti», escribe el periodista John Ortved en el libro Simspons Confidential: la historia sin censura y totalmente no autorizada sobre la mejor serie de TV contada por la gente que la hizo.