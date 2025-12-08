Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del asfalto agrietado en Lakua. E. C.

Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava

El seísmo se produjo pasadas las doce de la noche y se notó en Vitoria y decenas de localidades del territorio, Burgos y La Rioja. El Gobierno vasco señala que «no se esperan más réplicas» y confirma que no hay heridos

A. Carazo | E. Jiménez | J. A. Goitia | J. M. Navarro | H. Rodríguez | N. Nuño

Lunes, 8 de diciembre 2025, 07:23

El centro de Álava tembló cuando apenas pasaban diez minutos de las doce de la noche. Un terremoto con una magnitud de 4 grados -según ... el último calculo revisado por el Instituto Geográfico Nacional- se dejó notar en gran parte de la provincia y tuvo como epicentro el municipio de Iruña de Oca. Los servicios de bomberos han descartado, en un principio, incidentes significativos como consecuencia de la sacudida. Pasada la una de la madrugada SOS Deiak confirmaba que no constaban «daños ni a personas ni bienes». El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha informado a primera hora de la mañana de que no se han producido réplicas a lo largo de la noche.

