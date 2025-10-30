Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Pérez, de espaldas, habla con Lucía Álvarez, la pequeña curada de leucemia gracias a la nueva terapia, junto a su padre. EFE

Una terapia pionera nacida de un hospital público salva la vida a ocho niños con leucemia

La Fundación Cris contra el cáncer presenta en el hospital de La Paz de Madrid los esperanzadores resultados de aplicar células CAR-T en tándem a pacientes con recaída y sin alternativa terapéutica

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:59

Comenta

Lucía Álvarez fue diagnosticada con una leucemia linfoblástica tipo B, el cáncer infantil más común, a los 17 meses de nacer. Ahora, con quince años, ... esta gaditana dice tener por primera vez la sensación de estar curada. «Ahora sí». Tras pasar toda su infancia probando distintos tratamientos que dejaban de ser eficaces al año, y tras un peregrinaje junto a su familia por cuatro hospitales españoles, de Cádiz a Madrid, pasando por Barcelona y Valencia, ahora es cuando dice sentirse «genial».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Red de pederastas en Gran Canaria: prostitución, zoofilia, violaciones, coprofilia, drogas y sado con menores vulnerables
  2. 2 Operación Íncubo: Yino se jactaba del dinero y la protección de sus clientes
  3. 3 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  4. 4 Agaete registra un terremoto de magnitud 2,9 muy sentido por la población: «Creí que se caía la casa»
  5. 5 Ya es oficial: la suciedad en Las Palmas de Gran Canaria es un «grave riesgo» para los vecinos
  6. 6 Seis de los ocho consejeros de NC en el Cabildo destituyen a Teodoro Sosa como portavoz
  7. 7 El motivo por el que David Broncano utilizó un abanico de Guaguas Municipales en La Revuelta
  8. 8 Estany: «Los propietarios de apartamentos quieren vivir en un hotel sin pagar los servicios de un hotel»
  9. 9 Detenido en Telde por presuntamente abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta médica
  10. 10 Canarias se prepara para el fin de semana y la Aemet confirma la tendencia «en ascenso»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una terapia pionera nacida de un hospital público salva la vida a ocho niños con leucemia

Una terapia pionera nacida de un hospital público salva la vida a ocho niños con leucemia