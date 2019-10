Tania y las secuelas del los abusos sexuales

Ahora tiene 32 años y la ansiedad severa, unida a la depresión grave que padece, le impide mantenerse en empleos de larga duración o matricularse en una carrera universitaria. Cáceres ha trabajado como promotora, azafata de imagen y voluntaria en hospitales dando apoyo emocional a menores con cáncer u otras enfermedades. Sin embargo, el TOC la obligaba a realizar, aunque no quiera, “rituales” que entorpecen su labor. “Debo ducharme constantemente, lavarme las manos cada poco tiempo, por lo que muchas veces la piel se me rasga y sangra, veo peligros constantemente y me distraen, me hacen temerosa, sobreprotectora y me paralizan”, detalla.

En la actualidad está desempleada. El 2 de enero de 2018 solicitó el reconocimiento del grado de discapacidad en la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda que le permita acceder a empleos adaptados. Un año y nueve meses más tarde, el Tribunal Médico aún no ha resuelto su caso. Este periódico ha intentado saber a qué se debe esta demora y cuántas personas de Canarias están a la espera de que se resuelva su incapacidad o el reconocimiento de su grado de discapacidad. Sin embargo, no ha sido posible obtener respuestas por parte de la Consejería de Empleo del Ejecutivo regional, instancia ante la que Cáceres presentó la solicitud. Siga leyendo aquí.