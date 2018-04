14 países y en 33 idiomas

Lo que hace Leales.org a nivel mundial, con la participación activa de 14 países y disponibilidad en 33 idiomas, es ofrecer una herramienta común para que de forma comunitaria, como funcionan las páginas similares a Wikipedia, y con la garantía de un seguro Intel Mcafee, usuarios particulares, protectoras de animales , albergues y entidades suban a la web las fotos y datos de los animales perdidos, sin hogar o de los que ya no se pueden hacer cargo. El lema de la web reza: No lo abandones, súbelo a leales.org y salva una vida . Pero ahí no acaba la cosa. Aunque todavía no cuentan con mucho contenido, la intención de la web, y así se detalla en sus distintas secciones, será ofrecer también información sobre cuáles son las playas o áreas recreativas para ir con perros, recomendación por calificación de clínicas veterinarias, cuidadores caninos, viviendas en alquiler que permitan animales y hasta ‘cuídalo por estancia’, «una especie de concepto como el Airbnb pero con animales », explica la pareja.

«Esperamos que se cierren las perreras»

La pareja, que se describe como «amantes de los animales» porque de otra manera no podrían haber creado esta ONG, desea reducir el abandono animal con este potente proyecto y dar todo tipo de recursos los propietarios de mascotas a través de la herramienta comunitaria. «Esperamos que se cierren las perreras, que cambie la mentalidad del ciudadano, que se reduzca el abandono, que no se compren animales... Son muchas cosas», detalla Muñoz, que aclara que en su web no permiten la promoción de tiendas de animales que vendan seres vivos. «Que no tengan excusas para abandonar: hay recursos, cuidadores, voluntarios, en un año nos hemos dado cuenta del potencial que tiene», argumenta Molina. Razones no les falta y menos cuando se apruebe el anteproyecto de ley de protección y tenencia de animales de compañía de Canarias, el próximo julio.