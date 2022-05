La ley del 'solo sí es sí' prohíbe la publicidad de la prostitución

Tras dos años de pulsos políticos y ásperas negociaciones, con los enfrentamientos más duros entre los propios socios del Gobierno, el Congreso aprueba esta tarde la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como del 'solo sí es sí'. El pleno, con los únicos 'noes' de PP y Vox, dará el visto bueno a la norma que convierte en agresión todo acto contra la libertad sexual no consentido y certificará el mayor éxito político de Irene Montero, la ministra de Igualdad, que ha luchado con uñas y dientes para sacar adelante esta reforma.

Los diputados dan el paso decisivo a escasos 40 días del sexto aniversario del salvaje ataque de La Manada en Sanfermines, cuando cinco jóvenes sevillanos se confabularon para acorralar y violar reiteradamente a una madrileña de 18 años que estaba bebida. Fue la indignación nacional desatada por la tenue primera condena contra estos violadores, en la que la Audiencia Provincial de Pamplona solo vio abuso y no violación, la que activó la actual reforma legal, que pretende que aquel atropello no se vuelva a repetir.

El reforma, que si es ratificada con rapidez por el Senado podría estar en vigor este mismo verano, cambia todo el capítulo de delitos sexuales del Código Penal. La existencia o no de consentimiento por parte de la víctima es el centro de la nueva regulación. Desaparece el abuso y todo acto no consentido será agresión sexual y toda agresión con penetración, violación. Ya no será preciso que medie violencia o intimidación para condenar por ambas categorías.

El capítulo de castigos contra la industria de la prostitución, que provocó un ultimátum al PSOE de sus socios parlamentarios y puso en grave riesgo hace una semana la misma aprobación de la ley, ha desaparecido de la norma, a la espera de ver si los prohibicionistas sacar adelante una ley propia, pero a última hora se ha incorporado al texto una enmienda de ERC que declara ilícita en España, y por lo tanto prohíbe, la publicidad que «promueva la prostitución» en cualquier soporte.

Pero la ley del 'solo sí es sí' no se limita solo a los delitos sexuales. Se ocupa de todos las violencias contra las mujeres por el hecho de serlo. Por ello extiende la asistencia y protección que ya existe para las maltratadas por la violencia de género a todas las víctimas de las violencias machistas. Estos son los principales puntos de la ley:

Sin consentimiento es agresión

El consentimiento es la clave del delito. Para acotar el margen de interpretación judicial, el Código Penal incluirá desde ahora la definición de consentimiento sexual. «Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona», aclara la nueva norma. En definitiva, si no hay consentimiento «libre» y «claro» habrá agresión sexual.

Desaparece el abuso sexual

El abuso sexual desaparece. Todo acto contra la libertad no consentido es agresión sexual aunque no haya por medio violencia o intimidación como se exige en la actualidad.

Toda penetración no consentida es violación

Ya solo existen dos delitos contra la libertad sexual. Agresión sexual, que engloba los tocamientos y todo tipos de asaltos y atentados contra esta libertad. Y la violación, que será cualquier agresión con penetración.

Toda agresión tiene cárcel

Con la desaparición de los abusos también se evaporan las multas. Toda agresión se paga al menos con un año de cárcel. Con la nueva estructura, las penas ni bajan ni suben con respecto al código actual, pero se prevé un agravamiento progresivo tasado según la gravedad del hecho.

Delitos y agravantes

La nueva regulación establece dos delitos: la agresión sexual (con 1 a 4 años de cárcel) y la violación (de 4 a 10). A partir de ahí, incluye un catálogo de agravantes que elevan la pena en un grado (si se aprecia una) o en dos (si dan dos o más). Estos significa que una agresión sexual agravada puede llegar a los 6 años de cárcel y con doble agravación a los 7. En el caso de las violaciones, la agravada se movería en una pena de 7 a 12 años y la muy agravada, entre 9 y 15 años.

Forzar a la pareja, un agravante

Una parte de los agravantes específicos ya existen en el actual Código Penal, como la agresión grupal, el uso de armas o la violencia extrema, pero otros son nuevos, como el que el agresor sea pareja o expareja. Así, agredir a una expareja supone un mínimo de dos años más de cárcel y el violarla, al menos tres más.

Sumisión química

Otra de las agravantes castiga la sumisión química (emborrachar o drogar a la víctima para vencer su voluntad). Sumaría por sí sola a la pena entre 2 y 3 años más de cárcel. La agresión con narcóticos se pagaría con un mínimo de 6 años de cárcel y, si hay violación, con no menos de 7 a 12 años. Para luchar contra está práctica en alza, también prevé la ayuda inmediata en los nuevos centros de crisis de 24 horas y formación específica de policías, jueces y fiscales y protocolos detallados y coordinados para los exámenes forenses y recogida de pruebas.

Acoso callejero

Es un nuevo delito. Castiga con localización, multa o trabajos comunitarios comportamientos o proposiciones sexuales hostiles, humillantes o intimidatorias. Exige denuncia y no incluye piropos que merezcan tal nombre.

Reeducación sexual obligada

Todos los adolescentes que sean condenados por delitos contra la libertad sexual tendrán, con independencia de la pena principal, la obligación legal de someterse a programas formativos en sexualidad e igualdad. Los jueces tampoco podrán suspender o sustituir parte de la pena de confinamiento -el equivalente a la cárcel de los mayores- a estos agresores y violadores salvo que antes realicen el curso de reeducación.

Evitar revictimización

Se desarrollan medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o la declaración en salas especiales.

Protección de vulnerables

Se crea un delito específico para castigar la solicitud de favores sexuales por parte funcionarios que trabajan en prisiones y centros de menores o de inmigrantes.

Contra todas las violencias sexuales

Pero la ley no se limita a la agresión sexual. Es una norma integral contra toda violencia contra las mujeres por el hecho de serlo. Incluye todas las recogidas en el Convenio de Estambul. Previene, ayuda y protege a las víctimas de mutilación genital, matrimonios forzados, acoso o trata y persigue a quienes las violentan. No obstante, deja la prohibición de la gestación subrogada y de la esterilización forzada para ser reguladas en la próxima reforma de la ley del aborto que ya prepara el Gobierno.

Igualación de todas las víctimas

Implantará para las víctimas de estos delitos, haya o no denuncia, un sistema de asistencia, ayudas, acompañamiento y protección que les den una cobertura muy similar a la que ya tienen las víctimas de la violencia de género. Serán protegidas por agentes, forenses y jueces especializados, todas las violencias serán atendidas en el teléfono 016, se crean centros de crisis de 24 horas para los mayores de 16 años y casas de niños para los menores. Se darán ayudas a las más desfavorecidas, que, además, tendrán, por ejemplo, acceso preferente a la vivienda pública.

Indemnizaciones por violencia vicaria

Se otorga a toda madre a la que su pareja o expareja asesine a alguno de sus hijos la condición legal de víctima directa de un delito violento, lo que, automáticamente, le da derecho a recibir ayudas del Estado en caso de impago de las indemnizaciones por parte del autor del crimen.

Fin de la tutela para los malos padres

La sentencia contra quien agreda sexualmente o corrompa a un menor y contra quienes delincan instigando la prostitución deberá, en todos los casos, privarles de la patria potestad de sus hijos o, al menos, inhabilitarles para el ejercicio de este derecho, de la tutela o del acogimiento por un plazo de cuatro a diez años. Los jueces, también, como regla general, deben suspender las visitas a los acusados por violencia de género. La tesis que subyace es que un pederasta, un proxeneta o un maltratador no puede ser un buen padre.

Corresponsabilizar a los puteros

Gobierno, autonomías e instituciones locales deban lanzar campañas regulares de concienciación para desvelar la crueldad y las vejaciones que hay detrás de la prostitución, con el objetivo de desincentivar a potenciales consumidores. Quieren que los puteros interioricen que prostitución y explotación sexual son sinónimos y que ellos son «corresponsables» de esta lacra.

Control GPS frente a los violentos

Las leyes penales incluirán que las pulseras telemáticas, los dispositivos GPS que delatan cuándo un agresor se aproxima a su víctima, se pueden usar para garantizar el cumplimiento de las órdenes de protección y alejamiento en cualquier caso. No solo con la violencia de género sino también en las investigaciones del resto de las violencias machistas, como la sexual, el acoso, la trata, el matrimonio forzado o la mutilación genital.

Blindaje legal de las víctimas

La ley prohibirá explícitamente publicar o divulgar datos o imágenes que permitan identificar a cualquier víctima de las violencias machistas. Se complementa con la orden a la Agencia de Protección de Datos para que cree un canal ágil, sencillo y seguro para denunciar estas situaciones. De igual manera, realizan un cambio en el Código Penal para sancionar con una multa a quien continúe la cadena de difusión de imágenes, normalmente íntimas, que lesionan los derechos a la privacidad de un tercero que nunca ha autorizado su difusión pública.

Servicio esencial

Incluye toda una serie de mejoras de la ley de 2004 contra la violencia de género. Declara todos los mecanismos de atención, asistencia y ayuda a las víctimas de cualquier violencia machista, incluidas las pulseras GPS, como servicios «esenciales». Deben estar garantizados en estados de alarma y situaciones excepcionales. Se ve imprescindible que todos los territorios cuenten con centros de crisis de 24 horas y compromete una financiación «suficiente» del Estado para garantizarlo.

Juzgados especializados

El Gobierno tiene un año para enviar al Congreso sendas reformas de la ley del poder judicial y del estatuto fiscal para extender la competencia de los juzgados de violencia contra la mujer a la investigación de todas las violencias machistas y para especializar a los jueces y fiscales que se van a encargar de esta labor. También obligan a que cada área judicial cuente con su equipo de valoración forense contra las violencias machistas (incluidas las guardias), que trabaje por solventar todas las pruebas en un único examen y que dicten protocolos específicos para prevenir la violencia vicaria.