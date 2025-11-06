Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De izquierda a derecha, Elena Ojeda, Cristina Ramos y Davinia Domínguez, durante la presentación de La Bolsa Solidaria este jueves.
De izquierda a derecha, Elena Ojeda, Cristina Ramos y Davinia Domínguez, durante la presentación de La Bolsa Solidaria este jueves. Cober

La solidaridad se viste de esperanza: la Fundación Dinosol lanza la Bolsa Solidaria para apoyar a las familias afectadas por la leucemia

Del 10 al 30 de noviembre, los establecimientos de Hiperdino y Superdino pondrán a la venta 10.000 a un precio simbólico de 2 euros que irá a la Fundación Alejandro Da Silva

Jorge Rivero Pablos

Jorge Rivero Pablos

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:38

Comenta

«Un pequeño gesto, un gran paso contra la leucemia.» Esta frase, que evoca aquel hito histórico de la humanidad en 1969, cobra hoy un nuevo significado. Porque, del mismo modo que aquel paso marcó un antes y un después, también puede extrapolarse a las pequeñas acciones que transforman la vida cotidiana de cientos de familias que cada año batallan contra la leucemia. Un dolor que se multiplica cuando la enfermedad afecta a los más indefensos, los pequeños de la casa.

Con ese espíritu, y a las puertas de la Navidad, la Fundación Dinosol y la Fundación Alejandro Da Silva han unido fuerzas para remodelar la cocina-comedor de las Casas Hogar que esta última pone a disposición de familias que deben trasladarse a Gran Canaria por motivos sociosanitarios. Este espacio, adquirido hace más de 20 años, presenta un notable deterioro que impide a los usuarios disfrutar de una estancia digna y confortable durante el tratamiento.

Del 10 al 30 de noviembre, los establecimientos de Hiperdino y Superdino pondrán a la venta La Bolsa Solidaria, con un total de 10.000 unidades disponibles a un precio simbólico de 2 euros. La recaudación íntegra se destinará a la renovación de esta estancia clave para las familias hospedadas.

La campaña fue presentada este jueves en el Hiperdino de Tomás Miller, donde Davinia Domínguez, presidenta de la Fundación DinoSol, destacó que «la bolsa pretende transmitir un mensaje de cercanía y esperanza» y que representa «el compromiso de la fundación por estar cerca de las entidades sociales que nos necesitan».

La iniciativa cuenta con el respaldo de la cantante internacional Cristina Ramos, quien se mostró emocionada y agradecida por poder colaborar con «un gesto encomiable» que apoya a familias que atraviesan «un proceso muy duro».

Por su parte, Ana Elena Ojeda, presidenta de la Fundación Alejandro Da Silva, agradeció públicamente el esfuerzo de Dinosol y subrayó que «este gesto supone un cambio tan necesario como justo en una de las estancias más importantes de la Casa Hogar». En 2024, el centro acogió a las familias de 53 pacientes, con un total aproximado de 120 núcleos familiares y una estancia media de 100 días, dependiendo de la duración del tratamiento.

Las casas hogar no solo ofrecen alojamiento y comida, sino también atención integral, incluyendo apoyo psicosocial para familias en situación de vulnerabilidad. La fundación cuenta con dos inmuebles ubicados en las inmediaciones del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, equipados con dormitorios, salones, cocinas y baños adaptados.

Y es que, en ocasiones, la salud es un elemento vital que falla y genera situaciones límite. No solo para los afectados, sino también para su entorno más cercano, que busca consuelo y adaptación en momentos difíciles. Se trata de un golpe tan inesperado como difícil de gestionar y aceptar. Y más aún, si se trata de la inocencia de un niño que desconoce lo que está ocurriendo. Por eso, cada gesto solidario —por pequeño que parezca— puede convertirse en un paso gigante hacia la esperanza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  2. 2 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  3. 3 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
  4. 4 Casa Fataga: «Es un malentendido que ya estamos solucionando»
  5. 5 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  6. 6 La Aemet abre el grifo de las lluvias en Canarias y todos los modelos apuntan a lo mismo: el chorro polar se transforma
  7. 7 La abrumadora diferencia que existe entre la UD Las Palmas y el Real Racing Club
  8. 8 El «elevado» riesgo de apagón lleva al Gobierno a acelerar el atraque de una central flotante en el Puerto
  9. 9 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  10. 10 La UCO alerta de las irregularidades en el contrato de los test que Torres negoció

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La solidaridad se viste de esperanza: la Fundación Dinosol lanza la Bolsa Solidaria para apoyar a las familias afectadas por la leucemia