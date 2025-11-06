La solidaridad se viste de esperanza: la Fundación Dinosol lanza la Bolsa Solidaria para apoyar a las familias afectadas por la leucemia Del 10 al 30 de noviembre, los establecimientos de Hiperdino y Superdino pondrán a la venta 10.000 a un precio simbólico de 2 euros que irá a la Fundación Alejandro Da Silva

«Un pequeño gesto, un gran paso contra la leucemia.» Esta frase, que evoca aquel hito histórico de la humanidad en 1969, cobra hoy un nuevo significado. Porque, del mismo modo que aquel paso marcó un antes y un después, también puede extrapolarse a las pequeñas acciones que transforman la vida cotidiana de cientos de familias que cada año batallan contra la leucemia. Un dolor que se multiplica cuando la enfermedad afecta a los más indefensos, los pequeños de la casa.

Con ese espíritu, y a las puertas de la Navidad, la Fundación Dinosol y la Fundación Alejandro Da Silva han unido fuerzas para remodelar la cocina-comedor de las Casas Hogar que esta última pone a disposición de familias que deben trasladarse a Gran Canaria por motivos sociosanitarios. Este espacio, adquirido hace más de 20 años, presenta un notable deterioro que impide a los usuarios disfrutar de una estancia digna y confortable durante el tratamiento.

Del 10 al 30 de noviembre, los establecimientos de Hiperdino y Superdino pondrán a la venta La Bolsa Solidaria, con un total de 10.000 unidades disponibles a un precio simbólico de 2 euros. La recaudación íntegra se destinará a la renovación de esta estancia clave para las familias hospedadas.

La campaña fue presentada este jueves en el Hiperdino de Tomás Miller, donde Davinia Domínguez, presidenta de la Fundación DinoSol, destacó que «la bolsa pretende transmitir un mensaje de cercanía y esperanza» y que representa «el compromiso de la fundación por estar cerca de las entidades sociales que nos necesitan».

La iniciativa cuenta con el respaldo de la cantante internacional Cristina Ramos, quien se mostró emocionada y agradecida por poder colaborar con «un gesto encomiable» que apoya a familias que atraviesan «un proceso muy duro».

Por su parte, Ana Elena Ojeda, presidenta de la Fundación Alejandro Da Silva, agradeció públicamente el esfuerzo de Dinosol y subrayó que «este gesto supone un cambio tan necesario como justo en una de las estancias más importantes de la Casa Hogar». En 2024, el centro acogió a las familias de 53 pacientes, con un total aproximado de 120 núcleos familiares y una estancia media de 100 días, dependiendo de la duración del tratamiento.

Las casas hogar no solo ofrecen alojamiento y comida, sino también atención integral, incluyendo apoyo psicosocial para familias en situación de vulnerabilidad. La fundación cuenta con dos inmuebles ubicados en las inmediaciones del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, equipados con dormitorios, salones, cocinas y baños adaptados.

Y es que, en ocasiones, la salud es un elemento vital que falla y genera situaciones límite. No solo para los afectados, sino también para su entorno más cercano, que busca consuelo y adaptación en momentos difíciles. Se trata de un golpe tan inesperado como difícil de gestionar y aceptar. Y más aún, si se trata de la inocencia de un niño que desconoce lo que está ocurriendo. Por eso, cada gesto solidario —por pequeño que parezca— puede convertirse en un paso gigante hacia la esperanza.

