Solidaridad entre generaciones

Ese lugar no es imaginario, existe, se llama Centro Intergeneracional de Referencia Macrosad y está en Albolote (Granada). Estos días Carmen no acuna a sus bebés, claro. El confinamiento por la pandemia ha puesto patas arriba el mundo entero; también este y muchos otros proyectos intergeneracionales que se están llevando a cabo en España y el resto del planeta, y que se han tenido que reinventar con las tecnologías –fundamentalmente las videollamadas que todos estamos utilizando– para seguir con su empeño de conectar a personas de diferentes edades. Con el convencimiento de que eso nos enriquece a todos.

Imaginen un lugar que es centro de día para mayores y a la vez guardería. Solo un patio los separa. Imaginen ahora a Carmen Martín, granadina de 86 años que se ha ido quedando ciega con el paso del tiempo, cruzando esos pocos metros, después de hacer su «miaja» de gimnasia diaria con la monitora, para acercarse a la sala donde dormitan los bebés. Poco le importa a Carmen la oscuridad que reina allí; abre la puerta y se instala en una silla junto a las cunas. Y les canta, los mece, los consuela si sollozan... «Me han gustado mucho los críos siempre, así que cuando supe lo que había en este centro dije que quería venir. Los siento llorar, los siento reír y me encanta, estoy deseando acabar el ejercicio para ir con ellos, si no, no me quedo tranquila. Los ratos mas felices son los que paso con ellos, es lo más grande. Los quiero a todos».

Otros proyectos

En el autobús, el súper...

Pero en el día a día hay una gran ausencia de escenarios donde se promueva este tipo de contactos. Imaginen otra vez. Ahora un autobús, lugar donde coincide una gran variedad de individuos. «Hay asientos reservados para personas mayores, con discapacidad y embarazadas –observa el sociólogo–. Pues se me ocurre poner al lado unos asientos con cinturones para que los niños puedan colocarse con los mayores y charlar durante el trayecto. Piensa ahora en un hipermercado, pon unos bancos para que el que lo necesite se siente a descansar un rato, y a su lado un espacio de juegos». Considera que, en los parques, los aparatos de gimnasia geriátrica deberían colocarse siempre junto a los columpios infantiles. «Y en las bibliotecas los niños suelen estar separados... pues sería bueno crear unas zonas mixtas».

Como las dispuestas en el Complejo Intergeneracional Ovida, residencia para mayores y a la vez de estudiantes en Oviedo. Tiene tres módulos: asistencial para los dependientes, apartamentos para mayores que se valen por sí mismos y habitaciones de alumnos. A veces los estudiantes de música dan conciertos para todos.

Ay, y cómo lo estará pasando Carmen sin sus bebés, y estos, sin sus abrazos y canturreos... Pero en el centro de Albolote no permiten que el distanciamiento físico decretado por el confinamiento se convierta en distanciamiento social, y han abierto un álbum ‘online’ donde mayores y padres de los pequeños comparten fotos y buenos deseos hasta que vuelvan a abrazarse. Pues ahí está Carmen con este mensaje: «Tengo muchas ganas de que se acabe ya todo el lío este para poder salir y ver a los niños, que me acuerdo mucho porque me pasaba la mañana entera con ellos y no me ocupaba de nada más...». En otra foto se la ve sujetando un enorme cartel con dibujos de flores y corazones que, por su discapacidad, alguien por fuerza le habrá tenido que leer. Dice así:«Gracias, Carmen, por la huella tan bonita que marcas en nuestros corazones. Te queremos».