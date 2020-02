El temor frena el protocolo sanitario para los trans

Este documento revela que en España, el 28,7% de las personas trans «se ha sentido discriminado o tratado de forma incorrecta en los servicios de salud públicos». El 50% no acude a Atención Primaria por miedo, el 34% porque cree que puede ser atendido de forma vejatoria, y un 36% por no querer expresar su identidad de género abiertamente en consulta. A estos alarmantes datos se suma la falta de una política estatal relativa a la salud de las personas trans, que provoca que el colectivo «no tenga los mismos derechos en todas las comunidades autónomas», dejando que la aproximación que los profesionales hacen sea «superficial y sesgada». Por ello, en muchas ocasiones, las personas trans en lugar de recurrir a su centro de salud, acuden primero a los colectivos, entornos donde no sufren «violencia estructural», tal y como señala María José Hinojosa, psicóloga del colectivo LGTBI Gamá.

Incomprensión

El protocolo del Gobierno de Canarias pretende subsanar los efectos que causa en la salud de las personas trans sentir incomprensión o desinformación cuando acuden al médico. Hinojosa considera que se trata de una guía vanguardista que incluye elementos novedosos como el derecho a la libre autodeterminación del género y por ende, la prohibición de cuestionar la identidad de la persona o el derecho de los menores a bloquear la pubertad. A pesar de ello, en la práctica, el desconocimiento del documento o de los servicios a los que debe derivarse a los pacientes entorpecen la aplicación de este protocolo. «Hay profesionales que preguntan a sus pacientes si están seguros o si no se van a arrepentir en un futuro. Cada vez son menos los casos, pero si vienen a Gamá a denunciar esto siempre intentamos ponernos en contacto con el centro de salud para llevar la formación y la sensibilización, velando siempre por una atención libre de prejuicios despatologizada», explica la psicóloga.

Hinojosa insiste en que los obstáculos pueden surgir por transfobia o por desconocimiento. «Hay profesionales sanitarios que cuestionan el derecho a la libre autodeterminación de la identidad, igual que hay machismo, pero también hay casos en los que lo que influye es la desactualización», puntualiza. «El protocolo está colgado en el sistema informático Drago, pero todavía no es muy conocido. Si no has atendido o acompañado a una persona trans, puedes desconocer el protocolo», reconoce. «Lo que hay que tener claro es que la enfermedad no es la transexualidad, sino la transfobia», asevera.

Para evitar ambas situaciones, la norma estipula que «todos y todas las profesionales del centro de salud, desde personal administrativo, auxiliares de enfermería, celadores, enfermeros y médicos deben estar formados y sensibilizados en todo lo relacionado con el colectivo trans, independientemente de sus creencias personales, para poder ofertar un acompañamiento y una atención sanitaria de calidad». La comunicación no verbal y el lenguaje son herramientas determinantes en todo el acompañamiento. El protocolo señala que se debe nombrar siempre a la persona con el nombre con el que se identifica, y que se debe mostrar una actitud gestual de comprensión y de conocimiento sobre su contexto. La atención a la salud psíquica también es importante, al tratarse de un colectivo «vulnerable y castigado por la transfobia».