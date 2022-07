Sigue el calor para este fin de semana Las predicciones apuntan a máximas por encima de los 40º C y mínimas de 20. Se espera que la ola de calor de un respiro el próximo lunes

Se espera que el lunes de la próxima semana sea el último episodio de la ola de calor. Según la AEMET, España se enfrenta a un fin de semana con temperaturas altas, aunque no lo serán tanto como estos últimos días. Este sábado y el domingo, en las comunidades autónomas del Cantábrico oriental y noreste peninsular rondarán máximas por encima de los 40º C y mínimas de 20. El País Vasco podría llegar a los 44º C, mientras que en el suroeste se iniciará un descenso térmico con la llegada de aire más fresco proveniente del Atlántico.

«Es una ola de calor fuerte, pero por ser anormal no es insólita porque tiene precedentes», explica José Maldonado, meteorólogo y exhombre del tiempo en televisión española, y ahora miembro de la plataforma digital Meteored. España vivió periodos de altas temperaturas en agosto de 2003 y julio de 2017, los más recientes y significativos, cuando los termómetros también registraban valores cerca de los 40º C.

La comparativa con períodos anteriores deja ver que zonas en la Comunidad de Madrid, Galicia y Castilla y León han batido su propio récord de temperaturas altas. Ourense, Valladolid, Zamora y Salamanca son algunas de ellas. Sin embargo, los territorios considerados como los más calurosos, Badajoz, Sevilla y Córdoba, no han superado sus antecedentes.