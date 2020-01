Siete ventajas del uso de las nuevas tecnologías que se evitan admitir

Ni el Joker ni Loki han cosechado tantos enemigos como lo ha hecho Internet en sus casi 40 años de historia. Adicciones, contenidos inapropiados, hackeos... son alguno de los riesgos que han ido manchado la reputación de las nuevas tecnologías, a lo que se suma el común error de poner mayor atención a los inconvenientes que a las ventajas. Por eso, no es de extrañar que las familias tiemblen a la hora de regalar el primer móvil a su hijo o al verlos utilizar la tablet . Sin embargo, desde Qustodio, plataforma líder en seguridad y bienestar digital para familias , señalan siete aspectos positivos del uso y desarrollo de las nuevas tecnologías en los más pequeños que muchos evitan admitir:

Los 16 volúmenes de la enciclopedia que podíamos tener en casa hace unos años no tienen nada que hacer frente a la Wikipedia que cuenta con más de 1,5 millones de artículos solo en español. Internet no solo contiene información infinita y de cualquier temática, si no que a diferencia de las enciclopedias impresas, la información que se encuentra en las enciclopedias virtuales siempre está actualizada.