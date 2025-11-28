SOS de las familias que quieren adoptar: «Soy una madre con los brazos vacíos» Denuncian que se tarda hasta siete años en tener la idoneidad por el «colapso» del área de menores. El Gobierno dice que en Canarias no hay niños para adoptar y que prioriza el acogimiento

Familias canarias que esperan por una adopción expusieron este viernes con dureza la situación «caótica» del área de menores del Gobierno canario que hace aún más «dolorosa» la ya de por sí «larga espera» hasta que un niño o niña tutelado entra en sus hogares.

Tres representantes de la Asociación de Familias Adoptivas de Canarias denunciaron en la comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Canarias la situación de «colapso» en el servicio de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno regional, donde solo para lograr el certificado de idoneidad para adoptar «se puede tardar incluso cuatro, siete años», cuando el plazo que marca la ley es de solo uno.

La asociación sostuvo que todo parte de la situación «caótica» del área de menores en el Gobierno regional, donde el personal de la dirección general está «desbordado», lo que lleva a que el servicio que gestiona las adopciones y los informes de idoneidad «esté colapsado», con «expedientes paralizados» por la «incapacidad» del Gobierno.

Criticaron que el Ejecutivo minimice estas largas esperas y «vulneración de la ley» con el argumento de que «en Canarias no hay menores para adoptar», como reiteró ayer en un comunicado la dirección general que lo gestiona: «En la actualidad no existen en el archipiélago menores esperando ser adoptados en el sentido clásico, ya que las necesidades reales se concentran en los niños y niñas que residen en recursos de acogimiento residencial y que requieren familias de acogida».

«La verdadera necesidad hoy en día está en el acogimiento familiar. Es ahí donde estos niños y niñas necesitan una oportunidad real de crecer en familia», añade, mientras se evalúa si pueden regresar con sus familias biológicas.

Las familias que hablaron en la comisión parlamentaria rechazan estos argumentos. «Esta situación vulnera los derechos de los menores que necesitan un hogar permanente y de las familias, los hogares de acogida deben ser una solución temporal y las adopciones permanentes deben ser la solución del Gobierno canario», opinaron. «Estamos hablando de niños y niñas que ya han sufrido un abandono y con esta situación sufren otro», afirmaron, reclamando que se dote de recursos de forma «urgente» al área del menor del Gobierno.

En la actualidad hay 800 menores tutelados por el Gobierno canario que están institucionalizados, es decir, viven y crecen en plazas residenciales. Han sido declarados en desamparo porque han sufrido abandono, negligencia en sus cuidados, maltrato u otra circunstancia de sus familias biológicas que exigen su protección.

La Asociación de Familias Adoptivas de Canarias terminó su intervención en la comisión parlamentaria con el testimonio de Evelyn Espinosa, que lleva dos años esperando por la idoneidad, que se retrasa «porque no hay personal, no porque no haya niños», dijo.

«Aquí tienen una madre con los brazos vacíos, esperando a ser llenados por un niño o una niña que necesita lo que yo puedo ofrecer, un vínculo, un hogar, estabilidad. Son dos caminos que deberían encontrarse pero la burocracia nos mantiene separados», denunció. Y sostuvo que en los centros canarios sí hay menores para ser adoptados porque no tienen familias biológicas a las que regresar. «El tiempo que perdemos en el sistema lo pierden ellos de su infancia», aseguró.

Vínculo con el entorno familiar

Según el Gobierno canario, en el archipiélago «los menores propuestos para adopción suelen ser de muy corta edad y sin necesidades especiales, perfiles para los que ya existe un número de familias idóneas muy superior a la demanda», señala en su comunicado la Consejería de Bienestar Social. Y por esto, «y siguiendo la línea de otras comunidades autónomas», el Gobierno canario «ha suspendido temporalmente la recepción de nuevos ofrecimientos para adopción nacional con el fin de evitar expectativas irreales y permitir la valoración adecuada de los ofrecimientos ya existentes».

En la nota, explica que «en los últimos años, la adopción -especialmente la internacional- ha experimentado un retroceso significativo debido a restricciones de los países de origen y a la consolidación del criterio de que la adopción debe utilizarse solo cuando no es posible mantener los vínculos del menor con su entorno familiar».

Sobre la dilación en las valoraciones de idoneidad para adopción, reconoce que «en la actualidad existe algún retraso, pero esto no ha dejado a ningún niño o niña sin una familia adoptiva».

Según la dirección general de Protección de la Infancia, «los menores declarados en situación de adoptabilidad encuentran respuesta entre las familias ya valoradas. Y, si fuera necesario, se prioriza la valoración del ofrecimiento adecuado al perfil del menor. Los retrasos afectan principalmente a las familias que esperan su valoración, pero no a la atención ni al derecho a vivir en familia de los menores».

El Gobierno reitera en su comunicado que el servicio debe actuar «donde la necesidad es más urgente, es decir, en el acogimiento familiar». «El sistema de protección avanza hacia modelos que preservan vínculos familiares cuando es posible, mediante adopciones abiertas o contactos regulados. También se favorece que, cuando una familia acogedora quiere adoptar al menor que cuida, pueda hacerlo. La adopción clásica, tal como se entendía antes, es hoy una medida residual. En cambio, los menores de mayor edad que viven en centros residenciales necesitan urgentemente familias acogentes, pero las solicitudes son insuficientes», concluye el Gobierno.