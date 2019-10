Segunda etapa del Camino de Los Valores

El buen rollo y la sintonía ha sido la nota predominante en estas dos últimas jornadas. Iván, uno de los voluntarios que realizó en su día el camino como medida judicial destaca «estoy dando ejemplo y haciendo de referencia a los menores, es algo que me agrada, porque precisamente el año pasado en el camino me di cuenta de que quería ser técnico de medida judicial y ayudar a las personas que habían pasado por lo mismo que yo». Y agrega «el camino me ayudó a quitarme un estigma que nos pone la sociedad a todos cuando cometemos un error».