Se busca ‘influencer’ para actriz

Este, sin embargo, no es el primer caso. Varias ofertas similares circulan en el mundillo pidiendo cierta presencia en redes para los nuevos actores y actrices. De hecho, hace unos pocos meses el actor Aitor Luna corroboraba la existencia de estas prácticas en una entrevista en Fotogramas donde aseguraba que conseguir un papel depende, en muchas ocasiones, del número de seguidores en Instagram. «Yo sé por amigos, incluso directores de casting, que eso es lo que piden. Para gente nueva, que mínimo tenga 20.000 seguidores», aseguraba el actor. «Si parpadean y respiran, mientras tengan seguidores... Me parece un retraso».

Las redes, una pasarela de celebrities

El director de casting Roberto Trujillo afirma que desconoce casos similares entre sus compañeros de profesión («si lo piden suele ser porque lo ha pedido la cadena»), pero mantiene que el número de seguidores no garantiza una audiencia. «Si para asegurarte taquilla pones a un elenco que crees que va a tener éxito puede bajar la calidad», explica a El Confidencial. «Parece como que ya da igual la interpretación, solo que seas famoso y tengas followers, pero a mí los followers me parece que no son reales. No te aseguran que vayan a ver tu serie».