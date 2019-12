Sara, mucho más que un gallo

Muchos la descubrieron hace poco, cuando disputó una batalla de gallos en la ciudad de Otumba, en México, donde le tocó contestar a Rapder en defensa de las mujeres y en contra de la violencia que se ejerce sobre ellas en ese país. El choque fue de los que hacen historia y las redes sociales se encargaron de que corriese como la pólvora. Sara Socas admite que se sintió algo superada por la repercusión. Pero lo suyo no es flor de un día ni de una sola batalla de gallos.

Lo cierto es que en tres años pasó de no estar vinculada con el rap a ser un referente del rap improvisado, lo que se conoce como freestyle. «Soy lo más políticamente correcta que hay. Intento no caer en lo básico del insulto y la descalificación. En el freestyle se puede rimar de otra manera e ir más allá del color de piel o el género del contrincante», declara la cantante canaria.

Sara subraya que estaría encantada de que la tratasen como a «una igual» y no como «la chica de las batallas de gallos». De hecho, evitar que la identifiquen como un «icono feminista», al tiempo que lamenta que la fama quede asociada a ese enfrentamiento en México, algo que justifica en dos factores: para empezar, porque cree que perdió «los papeles», y, en paralelo, porque le desagradan los ataques que recibió en las redes sociales su contrincante aquel día. Asegura así que Rapder «no es un machista. En las batallas de gallos todo está permitido. Los que participamos en ella compartimos un código en el escenario y allí todo es válido, incluido el lenguaje que se usa, para ganar al contrario y seguir avanzando. Nos damos caña pero cuando se acaba volvemos a la normalidad».

En un alto de la grabación de un vídeo para Samsung, Sara Socas explica que muchas veces, al dejar el escenario, se ve obliga a reconocer que una cosa es lo que dice en competición y otra lo que realmente piensa. «Se trata de humillar al rival pero es un teatro. Yo muchas veces, a pesar de intentar ser políticamente correcta, no lo soy. Puedo decir que el oponente es imbécil y no lo creo porque igual estoy compitiendo con mi mejor amigo». «En el rap no hago ningún tema con el que no me siento identificada», agrega la cantante de origen lagunero.

Sus orígenes musicales llevan a la escuela de música de Tegueste, donde viven sus padres, y donde se vio influenciada de pequeña por la música de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Fue su hermano mayor quien le dio a conocer el rap pero una cosa era oírlo y otra pensar que sería el estilo que la hiciera famosa: «He escuchado rap de toda la vida por mi hermano pero nunca me veía a mi rapeando», explica Sara.

La cantante busca tiempo ahora para combinar los compromisos artísticos con los estudios, para sacar el último curso del doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. Pero los caminos se cruzan, porque fue un compañero de estudios quien, en tercero de carrera, la adentró en el camino de la música. Así lo cuenta ahora la artista: «Fue en un cumpleaños en 2016, cuando tenía 19 años, que vi a unos compañeros hacer freestyle y empecé. Luego fui a algún evento con ellos y al año siguiente, me hice muy amiga de nuevos alumnos que lo practicaban». Respecto al rap, valora sobre todo que es una manera «pura, directa y trabajada» de lanzar mensajes que lleguen a mucha gente. Eso sí, reconoce que «e valora más el contenido, como en la poesía, que la melodía». Claro que luego está la aportación de cada uno y así ella rapea también a partir de poemas de Miguel Hernández y Antonio Machado, entre otros clásicos del verso español del siglo XX.

Su otra gran pasión es la literatura, contando en su currículo con premios en concursos de relatos en certámenes celebrados en Canarias.

Retos. El tiempo ahora escasea y trata de cuadrarlo para que sus temas musicales estén «a la altura de los más grandes». Cuenta quizás con la ventaja de una facilidad de improvisación que seguradamente hereda de su abuelo, que era un aficionado al punto cubano. En el ámbito familiar, su padre, Carlos Socas, admite que iniclamente eso de que su hija rapeara no le hacía demasiado ilusión pero con el tiempo ella se ha encargado de «tapar la boca a todos. Le gusta y lo hace muy bien».

El futuro es, como el género musical que practica, un libro abierto pendiente de escribir. Y Sara Socas va añadiendo experiencias que le resultan satisfactorias y que no necesariamente están del lado de la fama. Es el caso de unos talleres para jóvenes en exclusión social que impartió hace meses y que, según confiesa, le «llenaban mucho». «Eso no implica ser reconocido ni famoso pero es más valioso. Espero que en algún rol pueda encajar y vivir de ello».