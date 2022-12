Santa Claus tiene su código de conducta

Santa Claus no mea en la calle ni asusta a los niños' no es el título de una película de terror navideña que esté a punto de ser estrenada, sino dos de las principales normas del conocido 'SantaCon', un evento que cada año convoca a varios miles de personas disfrazadas de Papá Noel con el objetivo de emborracharse por las calles del centro de Nueva York.

El pistoletazo de salida de la vigesimoprimera edición fue dado el pasado día 10 por el maestro de ceremonias de la organización a las 11.00 de la mañana (16.00 GMT), encaramado en un destartalada guagua ataviado para la ocasión con una barba blanca y un capirote rojo.

«Llevamos 21 años manteniendo la tradición de un Santa rarito» aseguró el organizador antes de invitar al millar de personas congregadas junto a Times Square a desperdigarse por los 64 bares del centro de Manhattan que participan en el evento, guiándose por un duende y un Papá Noel hinchables, la guagua de la organización o el mapa que la organización difundió en la web santacon.nyc.

«Este es mi primer año en el SantaCon. Realmente me gusta mucho. Me gusta todo el colorido con el que la gente se viste. Todos van de rojo, todo el mundo está vestido de verde, pero yo no, yo estoy vestido de rosa, estoy vestido como un gran conejito rosa», asegura a Efe Jody, cuyo plan es «beber cerveza, fumar un poco de marihuana» y pasárselo bien.

Y es que, aunque el disfraz de Santa Claus es el más abundante, entre la concurrida asistencia también se encuentran duendes, renos, diablos, hadas, elfos, al menos un ornitorrinco y, por supuesto, conejitos rosas como Jody.

Dada la latitud y tradiciones, bastantes Papa Noeles han sustituido también el gorro terminado en un pompón blanco por un sombrero vaquero, evidentemente, colorado.

Para Makeda, Maddy y Sarah, ortodoxamente disfrazadas, aunque prescindiendo de la barba, también es su primer Santacon. Las tres residen en Florida y han venido a Nueva York a visitar a su amiga Natalie. Han aprovechado su estancia en la ciudad, sede de eventos como el día sin pantalones, el campeonato de ingesta de perritos calientes o el desfile de las sirenas, para unirse a la SantaCon.

«Me voy a dejar llevar por la corriente, ir a los bares y divertirme con mis amigas», aseguró Natalie. Un sentimiento que compartieron sus compañeras, aunque Maddy temía que el peregrinaje por los locales iría acompañado de largas colas para entrada, dada la cantidad de participantes deseosos de libar los brebajes de los bares.

Para evitar, en la medida de lo posible, que los efluvios del alcohol entorpecieran en demasía el entendimiento de los Santa Claus, la organización recordó, una y otra vez, los cinco mandamientos del evento: No asustar a los niños, no crear problemas con la policía ni con los camareros, no orinar ni tirar basura en la calle y donar dinero a la organización.

La red de metro y guaguas de la ciudad, en previsión de esta concentración prenavideña, anunció que redoblaría sus esfuerzos para mantener la prohibición de beber alcohol en sus instalaciones.

No muy lejos de la concentración, la policía de Nueva York se esforzó desde primera hora por detener a varios Papa Noeles para comprobar su fecha de nacimiento, dado que la edad mínima para consumir bebidas espiritosas son los 21 años y, además, está prohibido consumirlas en la vía pública.

A diferencia otros de los participantes que este año se lanzaron por primera vez a la aventura de emborracharse disfrazados del simpático anciano del Polo de Norte, Jason es un veterano de Santacon.

Es la sexta vez que acude a la convocatoria, dice, antes de explicar que la primera acudió con sus tíos.

Cuenta que repitió por el «espíritu de fiesta» porque «todo el mundo sintoniza y normalmente la gente es realmente amigable, como una gran familia feliz», dijo, aunque reconoció que a veces las cosas «se les van de las manos» a algunas personas.

«Ya sabes, a veces la gente hace cosas que no debería hacer», dijo antes de recordar las cinco reglas de la organización y zanjar bromeando: «Si haces las cosas bien, te vas a divertir; si las haces mal, vas ir a la cárcel».