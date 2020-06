Viaje a un territorio libre de virus

Solo el ruido de las olas y de alguna vivienda vacacional en reformas rompe el silencio que envuelve el único punto de España que ha esquivado el virus hasta el momento. No hay conversaciones en las aceras, ningún pescador entre las rocas, ni bañistas en las playas. «Nunca la había visto tan desangelada», observa Ricardo Cabrera, lanzaroteño de nacimiento pero refugiado graciosero siempre que necesita ver la rutina con la perspectiva de la distancia. A pocas horas de entrar en la fase 3 de la desescalada junto a La Gomera, El Hierro y Formentera, la falta de visitantes ha hecho que la isla no haya experimentado ningún cambio en casi tres meses. Solo los lugares de abastecimiento de bienes de primera necesidad y un restaurante conservan su actividad.

Al otro lado del Río, el brazo de mar que separa el Risco de Famara de Caleta de Sebo, Daura Vega prepara un bocadillo para uno de los primeros clientes del día. «Es todo muy raro porque nosotros aquí solo lo vivimos (el virus) porque tenemos que tomar precauciones. Hemos estado aislados, pero como no ha habido casos parece que no va con nosotros. Luego ves las noticias o vas a Arrecife (Lanzarote) y te das cuenta de que no es ninguna broma». Vega trabaja en la panadería por excelencia. Ubicada frente al muelle, el olor a dulces y a pan solía bañarlo todo. Ahora sus estantes están vacíos, y sus ingresos se limitan a los desayunos de algunos obreros que se desplazan desde Lanzarote a trabajar en la adecuación de apartamentos, hasta ahora desocupados.

La panadería no ha cerrado en ningún momento por vender un producto de primera necesidad, pero sí han disminuido el personal y los horarios. Antes abría todo el día, y ahora solo por la mañana, de 7.30 a 14.00 horas. «Al no tener turismo, solo nos mantenemos del pueblo, y al ser tan pequeño hemos notado una diferencia abismal», confiesa Daura. Ante la reapertura de las conexiones con el Archipiélago, la trabajadora insiste en que «no sienten miedo», «más bien respeto». «Tenemos la duda de saber si va a venir alguien que, sin saberlo, pueda estar infectado. Pero yo ya tengo ganas. Si no viene gente, esto no se reactiva. Lo importante es que se tomen las medidas adecuadas», pide.