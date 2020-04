«Una situación de estrés como esta puede inducir a una adicción»

El uso compulsivo de internet y de redes sociales, el trastorno por abuso de los videojuegos y la adicción a los juegos on line está encontrando el terreno abonado en estos días de confinamiento en los que la ansiedad y el ocio se dan la mano.

«Lo que estamos viendo en el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones es que el 24% de la población está haciendo un uso abusivo tecnologías, lo que podría generar problemas adictivos a medio y largo plazo. Las consecuencias de estas conductas llegan 4 o 5 años después de empezadas. Es entonces cuando se convierte en un problema social», explica Óscar Lorenzo, coordinador del Centro Aluesa de la Fundación Adsis Canarias, adscrito a la Unidad de Atención a las Adicciones Comportamentales (UAD) de la Red Asistencial de Salud Pública del Servicio Canario de Salud.

Según Lorenzo, el confinamiento y la incertidumbre sobre el futuro económico y laboral constituyen detonantes de las adicciones comportamentales, es decir, aquellas en las que no intervienen sustancias sino acciones repetitivas. «En cualquier situación de estrés, un problema grave o un cambio traumático, las personas vulnerables encuentran una promesa de compensación y una liberación de ese estrés con cualquier conducta adictiva. El juego, además, tiene como uno de sus atractivos la esperanza de ganar dinero, por eso es una adicción que se extiende cuando crece el paro», comenta el psicólogo que recuerda cómo el juego patológico se ensañó en muchas familias a raíz de la crisis económica del año 2008.

«Cuanto peor es la situación económica más fácil es meterse sin darse cuenta en juegos de azar con la idea de ganar algo de dinero y salir del bache. La repetición conducta te engancha y luego llega la dependencia», indica Lorenzo, que es experto en el tratamiento de la adicción al juego. « Aunque se ha limitado la publicidad de los juegos on-line, en estos días hemos notado un repunte en la población adulta. Pacientes que llevaban años sin jugar han vuelto a hacer apuestas on-line. Este problema está asociado a la pérdida de la estabilidad laboral. El estrés propicia la recaída», indica el psicólogo al que también le preocupa el aumento del uso y abuso de videojuegos y redes sociales en la población joven. De hecho, resalta que las chicas presentan mayores tasas de adicción y problemas de uso relacionados con los móviles y redes sociales (Instagram y Snapchat), mientras que los chicos son más propensos a abusar de juegos on-line y de los videojuegos. «La gente no tiene conciencia de que suponen un riesgo real y que hay chicos y adultos con problemas por los videojuegos», comenta Lorenzo, aún asombrado por el atrevimiento del Gobierno de Canarias que, en el anterior mandato, intentó incluir los e-sports en las aulas del archipiélago a pesar de que «la Organización Mundial de la Salud reconoce como patología el trastorno por uso de videojuegos».

Lorenzo señala que hay indicadores para identificar cuándo un hábito de juego se ha convertido en una adicción: «la búsqueda del aislamiento y los cambios de comportamiento –quien es extrovertido se vuelve introvertido–, el aumento de la irritabilidad, y los comportamientos evitativos y huidizos».

«Al principio el juego divierte, luego aparece la dependencia y el síndrome de abstinencia», explica el experto.

Respecto al uso de los servicios de mensajería y las redes sociales, Lorenzo entiende que son medios para relacionarse con los demás y comunicarse que no tienen por qué conducir a conductas adictivas. No obstante, aclara que hay cierta polémica con el asunto porque no hay consenso entre los psicólogos. «Aplicaciones como Snapchat o Instagram pueden inducir a conductas repetitivas si lo revisas constantemente. En las chicas jóvenes, el problema con la mensajería es la estrella», advierte.