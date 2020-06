El virus evidencia la necesidad de implantar la enfermería escolar

Las Palmas de Gran Canaria

Actualmente la presencia de profesionales de la enfermería en los centros escolares canarios es muy escasa. Una carencia que se hará notar aún más durante el próximo curso cuando el personal docente tenga que lidiar con los protocolos y procedimientos a aplicar para evitar la propagación del coronavirus en las aulas del archipiélago.

«La epidemia está demostrando la necesidad de contar con profesionales de enfermería escolar. El protocolo que regirá durante el próximo curso establece la creación de un equipo covid en los centros formado por varios docentes que se tendrán que hacer responsables de prevenir el coronavirus en las aulas y de la gestión de los casos sospechosos. ¿Quién lo puede hacer mejor que un sanitario? ¿Cómo se van a hacer esas valoraciones?», explica la presidenta de presidenta de la asociación Enfermería Canaria y Salud Escolar (Ecyse), Silvia Morales, quien reconoce que, por estas razones, «muchos colegios están valorando la incorporación de la figura de la enfermería escolar».

En Canarias hay 580 personas, entre docentes, padres y madres y profesionales de la enfermería, adscritos a su asociación y a la de ámbito estatal Asociación Científica Española de Enfermería Escolar. Ambos colectivos van de la mano en la defensa de la implantación de una figura profesional apenas presente en los centros escolares. «Queremos dar visibilidad a la necesidad de contar con una enfermería escolar. Es un trabajo que no solo deseamos nosotras, las enfermeras, sino que es una necesidad que plantean los padres y madres y la realidad a la que se enfrentan el profesorado en su día a día en los colegios», comenta Morales, que recuerda que la Asociación Científica Española de Enfermería Escolar ha elaborado un protocolo para prevenir el covid en los centros educativos. «Estamos ofreciéndonos para aportar todo lo que puedan necesitar de nosotros. El inicio del curso está ahí y será con covid», apunta la enfermera.

En las islas solo unos pocos profesionales sanitarios ejercen su trabajo en centros privados, en los de educación especial y en los colegios concertados en los que, a través de convenios, se implanta esta figura y en los públicos «donde los padres, a base de insistir, han conseguido que haya una enfermera o enfermero para el cuidado de sus hijos por una patología concreta», explica Morales.

De hecho, la enfermera indicas que no «todos los menores que precisan cuidados los reciben. Es un trabajo de insistencia de muchos padres para intentar que un enfermero consiga llegar al centro escolar», subraya.

En España, la figura del enfermero escolar no está recogida en los planes educativos. «No hay estipulado nada sobre las competencias específicas, hasta que no haya algo establecido sobre la figura del enfermero escolar es difícil saber cuántos colegios se han dotado del servicio», comenta Morales respecto a una función que no está definida en el organigrama educativo.

«El problema que hay es qué ministerio o qué consejería asume como propias las competencias de la figura de la enfermería escolar, si educación o sanidad, lo ideal es que fuera a través de un convenio que implicara las dos áreas. Hay comunidades donde la enfermera escolar depende de educación y en otras, de sanidad», abunda la presidenta de Ecyse quien recalca que la principal función de esta figura es la educación sanitaria, además del trabajo asistencial, como actuar en caso de primeros auxilios o administrar medicación al alumnado con patologías. «Es difícil decir a padres con niños con diabetes de cinco años o con enfermedades crónicas que una enfermera no es necesaria en un colegio, cuando hay muchos países de Europa donde la enfermería escolar existe», dice Morales que cita, entre otros, a Reino Unido, Francia y Noruega.