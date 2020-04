Cinco sanitarios y 21 inmigrantes se hospedan en el hotel escuela

odra rodríguez santana las palmas de gran canaria

El hotel escuela Santa Brígida solo ha hospedado a cinco sanitarios que solicitaron aislarse de sus familias para evitar así posibles contagios de coronavirus en los últimos doce días, profesionales que han coincidido con los 21 internos del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, que fueron desalojados este martes por orden del Tribunal Superior de Justicia, al detectarse un «progresivo contagio» de coronavirus agravado por las condiciones de «hacinamiento» y la «inexistencia de controles adecuados» en las instalaciones. según informó ayer la Consejería Turismo. Los jóvenes deberán permanecer en cuarententa en el hotel escuela hasta finales de la próxima semana.

El lunes de la semana pasada el hotel acogió, por primera vez, a un sanitario que lucha en primera línea del frente contra el antígeno y dos días después, a otros dos, mientras que esta semana se han incorporado otros dos profesionales más. Todos ellos prefirieron no regresar a sus domicilios tras haber estado tratando a personas enfermas de Covid-19.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias demandó la utilización de este establecimiento después de que la Consejería de Turismo se lo ofreciera. El hotel cuenta con 40 habitaciones y otras 10, en la residencia de estudiantes. También cedió el uso de sus otros dos hoteles escuelas rurales, la Casa de Los Camellos, con 12 habitaciones, y el Villa de Agüimes, con seis habitaciones, ambos en el municipio de Agüimes, en Gran Canaria.

En este momento solo está activado el nivel 0 del protocolo que permite la estancia de profesionales que no quieran volver a su casas durante el confinamiento o se encuentren en cuarentena con resultado negativo. Sin embargo el hotel y sus profesionales están formados para subir de nivel, alojar o aislar a personas o familias con test positivo, asintomáticas o con antecedentes de contacto con afectados, asintomáticos y que requieran, bajo criterio medico, confinamiento, hayan dado positivo o no, indicó la misma fuente.

Orden. El Servicio Canario de la Salud anunció ayer el establecimiento, a través de una instrucción, el alojamiento del personal sanitario en establecimientos alojativos propios como los hoteles escuela –como los de Hecansa– u otros privados tipo hoteles o apartahoteles mediante persista la pandemia de Covid-19. La medida se puso en marcha hace unos días, lo que ha permitido que algunos sanitarios se alojen ya en los hoteles escuela de Canarias.

Esta situación requería una regulación que permitiera el acceso generalizado y continuado a la misma y por ello se ha publicado esta instrucción. El documento recoge la necesidad de adoptar medidas que protejan a los sanitarios, piedra angular en la batalla contra la enfermedad, con el objeto de paliar en lo posible la situación en que se encuentran. Por un lado, con respecto al personal sanitario con diagnóstico, contacto o sospecha de Covid-19; por otro, con respecto al personal no contagiado, pero cuyo nivel de exposición pone en riesgo a las personas de su entorno familiar; y, por último, con respecto a aquel personal que, pese a una exposición no excesiva, no disponen en sus domicilios de medios para garantizar las medidas de seguridad respecto a sus convivientes o viven a gran distancia del centro.