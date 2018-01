No es normal esperar siete horas en Urgencias

El servicio de Urgencias amaneció ayer con doce camillas y 30 pacientes en la unidad de tránsito, una normalidad que llega tras un «fin de semana complejo», señala Mueve el Negrín. No obstante, la plataforma de trabajadores critica el argumento de la gerencia del hospital grancanario «de normalizar la situación como si las esperas fueran razonables». «Siete horas de espera media hasta que el paciente se va de alta con su diagnóstico, catorce para que un paciente suba a planta y llegue a su unidad de destino, muy por encima de los 60 minutos para ser valorados en triaje» no entra dentro de la normalidad en los servicios de urgencias, señala. Tampoco es «razonable que no se refuerce el servicio de Rayos, que se les atienda en camillas en vez de camas», enumera.

Según apunta la plataforma, el Ministerio de Sanidad considera dentro de la normalidad que no exista ningún tipo de colapso en el servicio que se tarde menos 60 minutos en valorar a un paciente, que no pase más de cuatro horas para subirlo a planta o que no permanezca más de 10 horas en el servicio de Urgencias, que tenga intimidad y reciba una atención digna...».

En cuanto a los retraso en los traslados de pacientes en ambulancias, la plataforma de trabajadores anima a los afectados que lo plasmen en una queja por escrito en el propio hospital porque «los traslados desde el servicio de Urgencias se financian con fondos públicos pero es de prestación a través de empresas privadas».