Solo seis positivos entre 2.200 test realizados ya en residencias

El responsable de Epidemiología de Salud Pública en Canarias, Amos García Rojas, se mostró ayer prudente con la evolución de la pandemia en las islas. En el archipiélago se «progresa adecuadamente», afirmó, pero teme que el mensaje «positivo», reforzado por lo buenos datos que ayer se dieron a conocer por las 2.200 pruebas realizadas e las residencias isleñas, nos haga relajarnos en la lucha contra el virus. «La situación progresa adecuadamente. Estamos ya raspando o encima de la meseta de la infección. Pero me preocupa que ese mensaje positivo en Canarias nos haga bajar la guardia. Nos queda algo que es muy duro el controlar y gestionar que es el descenso», dijo Amós García, que puso un símil deportivo: en la bajada «puede que tengas que ir frenando con los pies porque si no, puedes correr el riego de despeñarte. Hay que mantener la tensión», añadió.

Amós García reconoció su preocupación ante lo que considera un relajamiento de las normas de distanciamiento social. También, dijo, desde el lunes ha visto «pasear» a gente mayor, y por tanto, más vulnerable, «paseando» por las calles. «Se debe extremar la precaución. No hay que hacer corrillos. No es lo general, pero sí me preocupan algunos signo que me hace temer que bajamos la guardia y eso puede hacer que volvamos a tirar para arriba».

El epidemiólogo recordó que ayer mismo había subido el número de contagios a nivel nacional. «No hay que bajar la guardia», insistió, «hay que estar muy alerta. Esto es duro, muy duro. Yo tengo muchas ganas de dar abrazos a mucha gente, pero hay que esperar».

Amós García afirmó que una vez que se tenga el estudio epidemiológico a través de la serología podremos tener «la foto» más certera de cómo ha afectado el virus a España porque es la visión «más exacta y rigurosa». Y también señaló que con más test aumentarán el número de positivos, pero, por lógica, bajará la tasa de mortalidad.