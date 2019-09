Sin acceso a sanidad por razones económicas

El archipiélago también ocupa el quinto lugar en atención dental, el tercero en atención de salud mental y el quinto en inaccesibilidad a los medicamentos. En total, a la mitad de las mujeres españolas en situación de pobreza no se les ha practicado nunca una mamografía. El informe, que ha sido presentado en la sede de la Fundación ONCE, refleja la incidencia de las diferencias socioeconómicas en la salud de las personas.

Además, concluye que el hecho de ser mujer "agudiza las inequidades", ya que los porcentajes de mujeres con falta de atención sanitaria por causas económicas son más altos que los de los hombres.

Esta desigualdad de género sucede en todas las tipologías analizadas por la entidad, tanto en la atención médica, dental, salud mental y acceso a medicamentos.

En este sentido, tal y como concluye la EAPN España, a la mitad de las mujeres pobres no se le ha practicado nunca una mamografía, una cifra que es un 30,7% superior a la de las mujeres que no están en situación de pobreza.

Además, si se considera la edad recomendada (entre 50 y 69 años), las diferencias aumentan porque al 9,1% de las mujeres pobres ---casi el triple que a las no pobres (3,4%)-- no se le ha practicado nunca una mamografía.

Según este estudio, también existe desigualdad en salud entre las comunidades autónomas: el porcentaje de mujeres que no se ha hecho nunca o hace más de tres años una mamografía está muy por encima de la media en Baleares, Cantabria y Andalucía.

Respecto a las citologías, al 33,8% de mujeres pobres no se le ha practicado nunca una, frente al 18,4% de las mujeres no pobres. El porcentaje de mujeres que llevan cinco años o más sin hacerse una citología o no se la ha hecho nunca es alto en las comunidades de Castilla y León, Andalucía, Cantabria y Extremadura, con cifras entre el 44% y el 55%.