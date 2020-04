Simón: «No tendría sentido que los ‘super’ se volvieran a masificar»

Este miércoles, el más alto asesor del Ejecutivo en la pandemia, Pedro Simón, puso tierra de por medio con la controvertida propuesta. «No tendría sentido que los ‘super’ se volvieran a masificar», explicó el epidemiólogo dejando claro que no fue idea suya el plan de limitar las salidas de los niños a partir del próximo fin de semana exclusivamente a acompañar a los adultos a sus gestiones.

Confinamiento compartido

Simón se mostró incluso favorable a que las salidas de los niños pudieran ser en compañía de las personas con las que has compartido el confinamiento hasta ahora. «Un núcleo familiar no supone un riesgo si sale a pasear y no se junta con otras familias», apuntó el jefe del centro de Emergencias de Sanidad, quien insistió en que en esta fase de la pandemia una familia podría deambular en libertad siempre que mantuviera la distancia de seguridad con otras personas. Se trata de una propuesta que va mucho más allá de los planes que hasta ahora tenía en mente el Ejecutivo y que pasaban por limitar las salidas de los niños a pequeños paseos y en compañía exclusivamente de una sola persona.

Sea como fuere, Simón subrayó que será el Ministerio de Sanidad el que antes del fin de semana fijará en una instrucción o «guía» las pautas exactas de cómo debe de llevarse a cabo este primer «alivio» del confinamiento.

Aunque el presidente del Gobierno en el Congreso hoy habló de recuperar la “nueva normalidad” a lo largo de mayo, ni Simón ni nadie de los expertos que asesoran al Gobierno quiso avanzar este miércoles plazos más allá de la ya anunciada salida de los menores. “Dar fechas concretas sería imprudente”, aseveró la cara visible de la Administración central en la lucha contra la pandemia. Pedro Simón reconoció que el Comité Científico tiene encima de la mesa otras medidas de desescalada, como la de permitir la práctica de la actividad física en el exterior, pero pidió calma porque si se agolparan los efectos de varias medidas de desconfinamiento España podría enfrentarse de nuevo a un “riesgo de brotes epidémicos importante”.