Se ha estropeado la lavadora, ¿me la arreglan?

El estado de alarma vigente desde el pasado 14 de marzo condiciona muchas de nuestras actividades cotidianas, desde la más evidente que es no poder salir a la calle hasta dónde podemos comprar o qué negocios están abiertos al público. Después de que en los últimos diez días solo hayan estado permitidas las actividades relacionadas «con causas de fuerza mayor» y «circunstancias de primera necesidad», ya tenemos tal cacao sobre qué comercios están abiertos o cuáles son los servicios a los que todavía podemos acudir que vamos a tratar de aclarar algunas dudas a través de siete situaciones que se nos pueden plantear a cualquiera a lo largo de la cuarentena.

Ópticas. ¿Qué pasa si se me rompen las gafas o tengo que cambiar las lentillas? ¿Puedo ir a la tienda?

Sí, no se preocupe. Si se le rompe un cristal o tiene cualquier problema con sus lentes de contacto puede acudir a una tienda especializada sin ningún problema. «Se considera un problema de salud visual y, por tanto, de primera necesidad», explica la portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu. Lo mismo ocurriría con los audífonos, por ejemplo. Algunas tiendas incluso le envían un mensajero a casa si no puede ir físicamente al establecimiento siempre que sea un caso urgente, no para comprar una gafas de sol evidentemente. Pregunte en su óptica de confianza y le explicarán cómo tiene que hacer.