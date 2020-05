Sanidad se resiste a hacer obligatorio el uso de las mascarillas

Cada vez en más lugares, pero no en todos. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se resisten a hacer obligatorio el uso de la mascarilla y en su reunión de este lunes, han decidido extenderlo a todos los lugares cerrados y a los públicos cuando no se puedan guardar los dos metros de distancia social, pero no lo han hecho universal, de manera que esta medida vuelve a dejar en las manos de cada ciudadano si lleva este elemento de protección en la calle.

Tras el Consejo Interterritorial de Salud de este lunes, Sanidad publicará en los próximos días una orden ministerial en la que ofrecerá más detalles sobre las nuevas reglas para la mascarilla. Hasta ahora, sólo eran obligatorias en los transportes públicos.