Sanidad saca a concurso la contratación del transporte terrestre de las Islas

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), ha publicado en el día de hoy las tres licitaciones, por procedimiento abierto, para la contratación de la gestión del servicio público de transporte sanitario terrestre mediante ambulancias en las Islas, tanto urgente como no urgente.

El valor total asciende a 253.711.698,68 euros para los próximos cuatro años, siendo el valor estimado de 391.589.124,21 euros, en caso de ser ampliado por dos años más.

Las empresas licitadoras tendrán hasta el 6 de marzo para presentar ofertas. Los pliegos de condiciones pueden consultarse en la Plataforma de Contratación del Estado https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licRecientes.

El incremento de financiación podría rondar los 98 millones de euros en 6 años (97.939.719,93 euros) y contempla la actualización de precios y la mejora de los recursos.

En el nuevo concurso está reflejado un aumento de un 12% en las ambulancias de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), un 4% en las ambulancias de soporte vital avanzado del SUC y un 10% en lo que respecta a las ambulancias del Transporte no Urgente, que gestiona la Mesa de Transporte no Urgente.

Este dimensionamiento de unidades recoge las necesidades del incremento de los recursos en función de la demanda de servicios por núcleo poblacional, tanto del transporte urgente como del no urgente, recogidas en el Plan Regional de Urgencias de Canarias (PLUSCAN).

Canarias cuenta en la actualidad con una flota de 112 ambulancias para el transporte urgente que gestiona el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y pasará a tener 124 ambulancias. En lo que respecta al Transporte No Urgente se incrementa en 24 unidades y se dispondrá de una flota de 258 recursos.

La renovación de las ambulancias contempla la mejora del equipamiento de los vehículos incorporando nueva tecnología, tanto en lo que se refiere al material sanitario, como en las comunicaciones.

La empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) ha publicado tres concurrencias.

En una de ellas se contemplan las ambulancias de las Islas no capitalinas tanto de urgente como de no urgente por un importe de 67.370.467,99 euros. En otra, el transporte sanitario no urgente en Tenerife y Gran Canaria por un importe de 89.305.311,28 euros y el tercero, el transporte urgente (SUC) en Tenerife y Gran Canaria, por 97.035.919,41 euros.