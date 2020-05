Sanidad reduce en 1.918 la cifra total de muertos en España

La cifra de muertos por coronavirus notificada ayer por el Ministerio de Sanidad fue de 50 y en total suman 26.834, con lo que se ha modificado la serie histórica, puesto que el domingo el número defunciones fue de 28.752, es decir, una diferencia de 1.918. Son los datos comunicados por el departamento de Salvador Illa, que, además, en la estadística de fallecidos especifica, «con fecha de defunción en los últimos 7 días», un total de 50.

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, indicó en rueda de prensa que con el cambio de fases de la desescalada hay una valoración de la situación con datos más precisos comparada con la ofrecida hasta ahora. Con el nuevo sistema, se dispone de una información individualizada de cada caso en las comunidades autónomas, que al estar con menos presión asistencial y de información ha permitido verificar y validar los datos.

De esta forma, explicó el epidemiólogo, se han eliminado casos que estaban duplicados o que no cumplían con la definición de caso, entre otros criterios.

Asimismo, hasta la fecha se daban los datos de las nuevas notificaciones de casos positivos, mientras que a partir de ayer se ofrecen los nuevos diagnosticados en las últimas 24 horas. En este punto aclaró que los diagnosticados podían haberse producido en días o semanas antes, mientras que ya se dan los casos con diagnóstico del domingo, que son 132 casos. En total, desde el comienzo de la pandemia suman 235.400. En este caso, el número total, en comparación con el publicado este domingo (235.772) también ha sido rectificado y es inferior en 372 casos.

En cuanto a los fallecidos, indicó que ahora se dan por fecha de defunción, no de notificación, y según la cifra del Ministerio son 50 en los últimos siete días. «La notificación y defunción no eran lo mismo», indicó Simón, que reconoció la discrepancia en cuanto a la cifra total de fallecimientos: y es que si el domingo ese número era de 28.752 ayer Sanidad informó de que son 26.834, 1.918 menos. «Estamos corrigiendo series, validando datos y eliminando duplicados», abundó el experto, ya que, entre otras cosas, las comunidades autónomas han indicado que eran sospechosos o probables pero no confirmados. Son las comunidades de Galicia y La Rioja las que suman más, con nueve muertos cada una. A estas dos comunidades les sigue Baleares con 7 muertos; Comunidad Valenciana con 6; Castilla y León con 5; Madrid y Cataluña con tres cada una; Castilla-La Mancha con 2; y Andalucía, Aragón, Canarias y País Vasco, cada una con uno. Sí dijo el epidemiólogo que algunas personas que fallecieron el domingo pueden no estar aún en la base de datos. Simón dijo que la mortalidad en residencias por coronavirus es cada día menor y también se ha reducido los casos con sintomatología compatible por covid-19. Se trata de un sistema de vigilancia que muestra, afirmó Simón, en la evolución de la epidemia «lo que está pasando hoy».

La nueva estadística también incluye los diagnosticados en los últimos siete días, que son 3.121, con una incidencia acumulada de 6,64.