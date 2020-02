Sanidad previene sobre el peligro de unas pizzas de Reino Unido

La alerta afecta a todos los lotes de cinco productos de la marca islandesa NO CHEESE, especializada precisamente en alimentos sin leche ni derivados lácteos. En concreto, los afectados son:

-NO CHEESE Houmous Style Sauce Pizza

-NO CHEESE Mediterranean Garden Pizza

-NO CHEESE Italian Garden Pizza

-NO CHEESE Houmous Pizza

-NO CHEESE PASTIES. 2 no Cheese and Onion Pasties

La presencia de leche, frecuente entre los ingredientes de muchos productos, debe ser declarada obligatoriamente en las etiquetas para evitar reacciones adversas en las personas con alergias y que pueden manifestarse de diversas maneras: desde malestar general hasta anafilaxias.

Como medida de precaución, la Aesan ha recomendado a los consumidores que sufran alergias e intolerancias a los lácteos y sus derivados que se abstengan de consumir estos productos, a pesar de que los ingredientes de estas pizzas y pastas saladas no comportan ningún riesgo para el resto de usuarios.

Estos productos, fabricados en Reino Unido, solamente han sido distribuidos en España en la Comunidad Valenciana y Baleares, así como en varios lugares del mundo como Barbados, República Checa, Islas Malvinas (Falkland), Grecia, Irlanda, Islandia, Isla de Man, Jersey, Malta, Noruega, Santa Elena y Tailandia.

La Aesan ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).