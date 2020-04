Sánchez y Casado se reúnen el lunes para analizar la crisis del coronanavirus

Los populares, que habían mostrado su malestar alegando problemas de agenda para verse con el jefe del Ejecutivo este jueves, trasladaron su disposición a que la reunión se concertara para la próxima semana. Y, aunque el Gobierno pretendía la cita antes del sábado, los gabinetes de ambos dirigentes han cerrado fecha y hora: 20 de abril a las 11:00.

Los gestos registrados en los últimos días no son el mejor punto de partida para el entendimiento entre Gobierno y PP. El anuncio por parte del Ejecutivo de una fecha para la reunión bilateral, sin haberla consultado previamente, molestó esta semana a los populares, que han denunciado, además, el tono con el que el PSOE se dirigió a ellos en el último pleno parlamentario para la aprobación de la prórroga del estado de alarma. Pero, además, en la formación conservadora no han ocultado que no ven el gran acuerdo de reconstrucción, con los Pactos de la Moncloa del 77 como referencia, que propone el Ejecutivo.

La contraoferta de Pablo Casado pasa por dos vías de búsqueda de consensos. La primera consiste en pactar lo que el líder del PP llama «planes de choque urgentes» sobre el material sanitario, las prestaciones de los ERTE y el empleo. La segunda apunta al medio plazo. Más que un acuerdo general político, los populares pretenden que se exploren opciones en los foros ya existentes en el Parlamento: Comisión General de Comunidades Autónomas, Conferencia de Presidentes o los órganos articulados para asuntos de educación o pensiones.

Desde la Moncloa, mientras tanto, han llamado esta semana al PP a no «autoexcluirse», como, insiste la ministra María Jesús Montero, sí han hecho Vox y la CUP. Cargos populares no ocultan en privado sus reticencias y algunos de las fuentes consultadas entienden que los acuerdos sectoriales son más viables que cualquier otra propuesta más amplia.