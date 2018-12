«Respetar a la gente que no les gusta la Navidad»

El psicólogo Leocadio Martín, experto de CANARIAS7, habla esta vez sobre las personas a las que no les gusta la época navideña. «La Navidad también es respeto, por lo que no se debe reprochar u obligar a las personas que no les gusta esta fiesta». Puede hacerle preguntas en el formulario inferior o en sus redes sociales: @LeocadioMartin