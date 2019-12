$!Resonancia Magnética Instantánea, innovación y rapidez para el paciente

El tiempo es un factor determinante en el tratamiento de muchas enfermedades. Si no disponemos de un diagnóstico temprano, el pronóstico del paciente puede empeorar. La Resonancia Magnética facilita el diagnóstico de muchas patologías pero, desgraciadamente, el paciente canario tiene que esperar semanas antes de poder realizarse esta prueba. Resonancias Canarias (RESOCAN) ha puesto en marcha la primera Resonancia Magnética Instantánea de Canarias donde el paciente, citado en 24 horas, puede disponer de sus resultados en un tiempo de tres horas.

Así pues, en la jornada de ayer, martes 10 de diciembre, tuvo lugar la inauguración oficial de sus nuevas instalaciones. El alcalde de Telde, Héctor Suárez, y el director médico de Resonancias Canarias, Pedro Agustín del Castillo; acompañados de Juan Ignacio Pérez, socio de RESOCAN, y el concejal de Servicios Sociales, Diego Ojeda, fueron los encargados de dar por iniciada la actividad en el centro médico.

“Para nosotros es una enorme satisfacción poder estar hoy abriendo las puertas de este centro, que cuenta con la tecnología más avanzada y un servicio de calidad para todos aquellos pacientes que se ven en la necesidad de contar con una prueba que facilite el diagnóstico médico”, aseguró Pedro Agustín del Castillo.

Y es que, en salud, el tiempo es vital. No contar con un diagnóstico precoz puede empeorar el pronóstico de un paciente. En este sentido, la Resonancia Magnética resulta muy útil en la detección precoz de enfermedades como son los problemas de huesos y articulaciones, tumores, malformaciones, lesiones nerviosas, etc. Una Resonancia Magnética es una prueba diagnóstica que permite obtener imágenes detalladas del cuerpo, por medio de potentes imanes y ondas de radio. Estas imágenes aportan mucha información sobre algunas patologías que no pueden verse con un TAC o una ecografía.