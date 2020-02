Nuevos análisis dirán si los aislados por el coronavirus se van a casa

R.R. / santa cruz de tenerife

El turista alemán que el viernes dio positivo al coronavirus evoluciona positivamente en el hospital de La Gomera y las 15 personas con las que mantuvo un contacto estrecho, entre ellas sus cinco compañeros de viaje –cuatro están también aislados en el centro hospitalario y el otro en el apartamento que alquilaron en Hermigua– permanecen asintomáticas. La consejera de Sanidad, Teresa Cruz, y el jefe de Epidemiología, Domingo Núñez, explicaron ayer que a los cinco que están hospitalizados se les han tomado nuevas muestras y que en caso de que dieran negativo, incluido el hombre que está infectado, podrían continuar con la cuarentena junto a su otro compañero en la vivienda de Hermigua. El aislamiento concluye día 11.

Esa decisión, indicó Núñez, la tomarán de forma consensuada las autoridades sanitarias canarias, junto con los especialistas y el Ministerio de Sanidad, porque, en el caso del único infectado, «al abandonar el patógeno su cuerpo, habría dejado de ser un factor de riesgo de contagio».

Los análisis de las muestras que les tomaron ayer se realizarán en el laboratorio de microbiología de uno de los dos hospitales de referencia de Tenerife y Domingo Núñez estima que en 48 horas se puedan conocer los resultados y serán entonces, dijo, «cuando se tomen las decisiones, según los resultados». El centro hospitalario elegido cuenta con el kit necesario para hacer los análisis, pero «como es nuevo, el laboratorio tiene que montarlo y se espera que mañana [por hoy] se proceda a procesar las muestras».

El hombre contagiado por coronavirus y los otros cuatro que permanecen aislados presentan un «buen estado de salud» y pasaron la noche «estupendamente». También continúa asintomático el sexto turista alemán que desde el principio cumple con la cuarentena en la casa que alquilaron porque fue el único que estaba asintomático en el momento de su localización por parte de las autoridades sanitarias la tarde del miércoles 29 de enero.

El día anterior los seis habían llegado al aeropuerto Tenerife Sur en un vuelo procedente de Munich y desde allí se trasladaron al muelle de Los Cristianos donde tomaron un ferry hasta La Gomera. Una vez en la isla se dirigieron a la vivienda que habían alquilado e hicieron vida normal hasta que el miércoles fueron localizados y, tras detectase que cinco de ellos tenían algo de fiebre (febrícula), se decidió aislarlos en el hospital de La Gomera.

En las 24 horas que aproximadamente transcurrieron desde que se bajaron de avión hasta que fueron llevados al hospital entraron en contacto directo con una decena de personas. «Todas están asintomáticas», dijo Núñez, al tiempo que señaló que ayer volvieron a contactar con ellas y todas y «están siguiendo las instrucciones que se les dan de una manera escrupulosa». Además indicó que «todos están tranquilos y con un nivel de colaboración excelente». A estas diez personas, incluido el otro turista alemán que no fue aislado en el hospital, no se les han tomado muestras para determinar si tienen o no el virus, «porque el protocolo no lo establece así», explicó el jefe de Epidemiología, que especificó que se les está haciendo «un seguimiento activo».

Ya están también «localizados» los pasajeros con los que compartieron vuelo de Munich a Tenerife y se está intentando contactar con ellos, una tarea que le corresponde directamente al Ministerio de Sanidad.

Es previsible que hoy el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, visite La Gomera para reunirse con distintas autoridades y analizar allí la situación que, según, sostuvieron tanto Núñez como la consejera de Sanidad, es de «absoluta tranquilidad». Teresa Cruz posiblemente no podrá acompañar al presidente porque está convocada a un consejo interterritorial de Sanidad extraordinario para hablar del coronavirus y de cómo las distintas comunidades autónomas están aplicando el protocolo.

Los repatriados desde Wuhan y aislados en el hospital Gómez Ulla de Madrid continúan asintomáticos.