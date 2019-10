El producto se llama Natural Cocktail, de la marca SALYSOL y ha sido distribuido y vendido en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ya ha informado de estos hechos a través de la Red de Alerta Alimentaria nacional para que sea retirado.

No obstante, recomiendan a los consumidores alérgicos no consumir el producto si se encontrara en sus hogares. Para el resto de consumidores, no presenta ningún riesgo.