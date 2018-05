Mochila y desfibrilador, tándem básico en eventos deportivos

Parada

«La desfibrilación se utiliza en los casos de parada cardiorrespiratoria debida a fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Son mortales sin tratamiento. Si se aplica al inicio de la secuencia de resucitación, las personas que experimentan un ataque cardíaco tienen más probabilidades de sobrevivir”, asegura la doctora Clara Quintana, especialista en Medicina Deportiva de Hospital Perpetuo Socorro y responsable de los dispositivos médicos realizados en multitud de eventos deportivos por parte del citado recinto hospitalario.

“La desfibrilación precoz cuanto más rápidamente se realice, mejor será el pronóstico de la victima, sobre todo neurológico», explica la doctora Quintana. De ahí la importancia de que el personal médico porte estas mochilas para no perder un tiempo precioso en la asistencia precoz y el posterior traslado al centro hospitalario más cercano a través del soporte vital avanzado.

El desfibrilador externo semiautomático (DESA) es un aparato electrónico portátil que diagnostica y trata la parada cardiorrespiratoria cuando es debida a una fibrilación ventricular y a taquicardia ventricular sin pulso. No obstante, es totalmente ineficaz en la parada cardíaca con asistolia, es decir, cuando el corazón no tiene actividad eléctrica y no bombea la sangre, o en la actividad eléctrica sin pulso, que se produce cuando el corazón tiene actividad eléctrica pero no bombea la sangre.