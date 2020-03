Los neurólogos estudian el efecto de los remates de cabeza en la infancia

/ Las Palmas de gran canaria

La Sociedad Española de Neurología está analizando los efectos que pueda causar a largo plazo los remates de cabeza en los niños que practican el fútbol.

El mes pasado, las federaciones de Reino Unido prohibieron el toque de cabeza en los entrenamientos de menores de 11 años. Una media similar se adoptó en Estados Unidos en 2015.

«Entendemos la preocupación generada. En la Sociedad Española de Neurología (SEN), antes de emitir unas recomendaciones que puedan ser de utilidad para el fútbol y otros deportes donde pueda existir contacto, pensamos que tenemos que revisar la evidencia científica disponible con nuestros expertos», comenta el doctor Pablo Eguia, vocal de la SEN que reconoce que esta cuestión lleva un tiempo sobre la mesa de los expertos.

El médico indica que los «remates de cabeza en sí no parecen ser perjudiciales, aunque los estudios disponibles hasta la fecha son limitados. Por el contrario, las conmociones cerebrales de repetición sí que pueden ser perjudiciales a largo plazo». Este tipo de traumatismos ocurre ocasionalmente en los deportes de contacto. «La conmoción cerebral es la alteración transitoria de la función del cerebro como consecuencia de un golpe directo en la cabeza, la cara, el cuello o bien en otra parte del cuerpo con el impulso transmitido a la cabeza», aclara el experto, Jefe de Neurología del Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote.

«Es fácil entender dónde esta el riesgo. Cuando los futbolistas intentan rematar un balón con la cabeza, es más probable que sufran una conmoción cerebral como consecuencia de un traumatismo», explica el doctor.

Además, los menores son más vulnerables por varias razones: su cerebro está en desarrollo, su coordinación es menor lo que aumenta el riesgo de sufrir un traumatismo y, como musculatura del cuello no está desarrollada, su capacidad para contener los impactos es menor, explica Eguia. No obstante, no cree que los cabezazos al balón sean especialmente peligrosos y recuerda que los deportes de contacto pueden causar daños a largo plazo y a cualquier edad por «el acúmulo de traumatismos y conmociones».

En todo caso, se felicita de que el asunto salga a la palestra para que los implicados en el fútbol infantil se informen acerca de lo que son conmociones cerebrales y de cómo actuar frente a ellas.