Los MIR ejercen como especialistas y con sueldos de formación

Las Palmas de Gran Canaria

La batalla contra el Covid-19 ha puesto en primera línea del frente sanitario a los médicos internos residentes (MIR) canarios, jóvenes licenciados, en camino de ser Facultativos de Especializados de Área (Feas), que se están forjando en el mejor campo de aprendizaje enfrentándose a un virus desconocido pero que, también, les ha obligado a asumir una «serie de responsabilidades que no entran dentro de su estatus sanitario ni en su rango de competencias ni en el de salarios», critican.

Este panorama de emergencia sanitaria «nos ha puesto en la tesitura de asumir cambios rápidamente en nuestro día a día, trabajando contra una enfermedad que nadie conoce bien, como si fuéramos médicos especialistas pero con el sueldo de residentes», explica Natalia Rodríguez, residente de cuarto año en un hospital canario. Marcos Marrero, residente de tercero, no entiende por qué se les exige trabajar «con la misma responsabilidad» que los adjuntos y aunque sea «positivo para nuestra formación no es justo suplir a compañeros que están por encima, algo que hacemos a diario». Ambos residentes desconocen «cuál será su futuro de aquí a fin de año».

Ningún residente «se queja del trabajo» porque tiene claro que es momento de «arrimar el hombro y en el que de paso ganarán una experiencia de gran valor que les enriquecerá más que a otros que no han pasado por esta pandemia», resaltó ayer Carmen Nuez, presidenta del Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas. Sin embargo esta crisis sanitaria sobrevenida les ha colocado en una situación «crítica en el que se está vulnerando sus derechos laborales».

Al comienzo de la pandemia el Ministerio de Sanidad decidió prorrogar los contratos y las evaluaciones de los residentes, que se realizan en mayo, argumentando la dificultad de hacerla en estas circunstancias y la necesidad de disponer de todo este personal para afrontar la crisis del Covid-19. Planteó contratar a los MIR en último año de residencia –R4 y R5–, que ya finalizan su periodo de formación, para que ejercieran como médicos especialistas adjuntos , con lo que pasarían a cobrar bastante más de los 1.060 euros de salario base más guardias que ganan como residentes.

Frente a esta decisión, colegios y sindicatos han mostrado su disconformidad por la «ilegalidad» de la medida, razón por la cual la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos presentó medidas cautelarísimas contra la orden ministerial, admitida a trámite por el Tribunal Supremo, indicó Nuez. «Se le ha instado a que retire la orden y cumpla los plazos» estipulados para las evaluaciones anuales y finales y, en este último caso, par a que se pueda proceder a la concesión del título de especialista a los que hayan superado la formación y sean contratados como tales», esgrimió. En Canarias hay 281 residentes, de los que 184 finalizan su formación el próximo mes.

Agravios comparativos. Nuez hizo hincapié en que esta orden que, a primera vista parece sencilla, «conlleva mucho más repercusiones porque perderán derechos laborales». Argumentó que prorrogar la certificación a julio, añadiéndoles de tres meses más de residencia, les hará retrasar un año su incorporación a la carrera profesional cuyo plazo se cierra en junio, con lo que perderán dinero. Además ese tiempo prorrogado no contabiliza como trabajo, por lo tanto, no sumará méritos en una futura oferta pública de empleo. Por otro lado, en cada año de MIR, el residente cobra guardias de diferentes cuantías. Si al R1 no lo pasas a R2 sigue cobrando las misma cantidad, y así sucesivamente,» afirma Nuez. Por otro lado se fomenta un agravio comparativo económico entre residentes debido a que los de familia de atención primaria no pueden rotar por las especialidades en el hospital porque no hay tutores y como su guardias son menores en los centros de salud, cobrarán menos al mes.