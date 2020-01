Listas de espera y Urgencias copan las quejas al Defensor del Paciente

La asociación del Defensor del Paciente registró en 2019 un total de 307 presuntas negligencias médico-sanitarias en la sanidad pública en Canarias, 18 menos que el año anterior, denuncias que se centran en las listas de espera, urgencias, cirugía general, ginecología y obstetricia y traumatología (por este orden), según recoge la memoria anual de la entidad hecha pública ayer lunes. En el conjunto nacional se alcanzaron los 13.454 casos de supuesta mala praxis, lo que supone 881 menos que en 2018, que derivaron muertes en 757 muertes, 53 menos que en el año anterior, según el informe de 2019.

Por provincias, la asociación recogió 174 casos en la de Santa Cruz de Tenerife, 11 menos que en 2018, y 133 en la de Las Palmas, siete menos, encabezados por el Hospital Universitario de Canarias y el complejo Insular Materno-Insular seguidos de la Candelaria, doctor Negrín y el doctor José Molina Orosa. Canarias es de las seis comunidades autónomas, junto Andalucía Cataluña, Aragón, Extremadura Asturias, que mayor número de quejas por demora para una intervención presenta en el territorio nacional, mientras que las once restantes destacan por las denuncias de Urgencias y Cirugía general.

En opinión de Carmen Flores, presidenta de la citada, las cifras pueden parecer «bajas, pero no lo son porque los afectados cursan sus denuncias por otras vías que nosotros no controlamos», y que se ven «dañados por el cierre de plantas hospitalarias, pésima gestión administrativa, falta de médicos, desmantelamiento de la sanidad pública canaria, poca inversión presupuestaria...». Además, según Flores, aunque el número de negligencias médicas ha descendido, «sin lugar a dudas, la sanidad no goza de buena salud», porque –según explica– «los casos más habituales han sido por mala praxis, como intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente...»