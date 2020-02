Las dudas sobre el positivo del alemán en La Gomera

¿Con cuántas personas pudo relacionarse la persona que ha dado positivo?

«Vamos intervenir en los medios de transporte que ha utilizado. Tanto el avión como en el barco que utilizó de Tenerife a La Gomera. Ahí no se movió, no fue al baño y solo estuvo sentado junto a una ventana. Tampoco estuvo en la cafetería. El otro medio fue un coche de alquiler, pero no necesita revisión porque no hay riesgo. Se van a valorar todas las personas que estuvieron en contacto, algunas de los establecimientos, pero no parece que haya riesgo de contagio. Vamos a dar la información a todas las personas que han estado en contacto para mayor tranquilidad».

¿Cuándo y cuántos fueron ingresados?

«Se trata de un grupo de seis personas que provienen de Babaria, en Alemania. Se aislaron en principio cinco personas, y la sexta tiene un aislamiento domiciliario porque no tiene síntomas. El protocolo que se seguiría con el vuelo en avión, y que le compete a Sanidad exterior, es un control activo que consiste en si esas personas coincidieron desarrollan síntomas 14 días después del vuelo. Lo que el protocolo recomienda es que no tenga contactos sociales ni coger transportes».

¿Qué medicación está recibiendo la persona con positivo y cuánto tiempo estará en cuarentena?

«En estos momentos no tiene una medicación específica para el coronavirus, solo tratamiento por las afecciones respiratorias, y estará en cuarentena, en situación de aislamiento, dependiendo de su evolución. Esperamos que no en muchos días de un resultado negativo y se le pueda dar el alta».

¿La sexta persona del grupo de alemanes ha estado en el hospital?

«La sexta persona no ha estado en el hospital porque no ha tenido síntomas».

¿Cómo fue el contacto ciudadana china en Alemania?

«Estuvo en contacto con cuatro casos iniciales. Son miembros de la misma empresa y tuvo contacto estrecho con uno de los casos de Alemania, en un domicilio en concreto. En Alemania van por siete casos en estos momentos y tienen localizados a 80 contactos, pero han dado negativo. La mujer china en Alemania sí tuvo síntomas del coronavirus previamente».

¿Cuál es el perfil de las personas alemanas afectadas?

«En el caso que nos ocupa no están en el espectro de edad con complicaciones si lo comparamos con la gripe, que tiene mucho más impacto en la población. No puedo dar datos personales, pero no son personas mayores».