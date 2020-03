Las claves de una buena despensa

La crisis del coronavirus pilla a la sociedad española metida de lleno en su idilio con la comida preparada y para llevar, y alejada de los fogones. El cierre de bares y restaurantes a consecuencia de la pandemia ha terminado por empujar a la gran mayoría al infierno de las sartenes y cazos de sus domicilios y a los lineales de tiendas y supermercados que estos días relumbran como un oasis en medio de un sofocante desierto. Sin embargo, algunos tienen la necesidad, pero no los conocimientos, a la hora de enfrentarse a una cocina de guerra que nos hará tener que preparar desayuno, comida, cena y lo que surja en nuestros domicilios durante al menos los próximos quince días. Y ahí es donde entra en juego una buena despensa.

Decía Cervantes que «la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago». Y no iba muy desencaminado a juzgar por las colas que estos días se pueden ver a las puertas de los supermercados de la Comunitat. La salud física, seguro, pero que tenía influjo sobre la mental acabamos de descubrirlo. Huir al supermercado se ha convertido en un salvoconducto. Casi una travesura, si no fuera por la gravedad de los acontecimientos que han hecho a muchos reencontrarse con la despensa y algunos presentarse a su nevera casi por primera vez.

Del colmado al supermercado

Si nos remontamos a finales de los años 50, en nuestro país la fotografía fija de una cesta de la compra pasa obligatoriamente por las tiendas de ultramarinos, mercados de abastos y colmados, visitados a diario por las que hasta entonces se encargaban de nutrir las despensas: las mujeres. Eran momentos de conversación con el tendero y de intercambio de trucos gastronómicos en plena era offline, donde los libros de cocina no poblaban las estanterías de los hogares ni Arguiñano ideaba un menú a diario en la televisión. No fue hasta la llegada de los primeros autoservicios, a principios de los 60 cuando las compras se espaciaron en días y la variedad de productos comenzó a llegar a los hogares. Aparecieron entonces los primeros carros de la compra y, con ellos, los grandes importes en los tickets.

Los hogares españoles contaban entonces con un habitáculo ahora desaparecido de todo plano: las despensas. El particular cuarto de invitados de nuestra costumbre más necesaria con permiso de la siesta: comer. En la despensa se guardaban ingentes cantidades de comida y bebida no perecedera para evitar la compra diaria, aprovechar proveedores conocidos, estirar la producción de los huertos y de las cosechas o simplemente sortear inviernos de nevadas. Lo que en la actualidad serían los vestidores para las influencers de moda. En las despensas de antes no faltaban las legumbres, las conservas caseras, los dulces o incluso las orzas de quienes todavía realizaban la matanza del cerdo. Una buena despensa garantizaba independencia y evitaba quebraderos de cabeza a las amas de casa. De ahí que nuestras abuelas siempre tuvieran a mano un buen guiso sacado de los escondrijos donde tenían en cuarentena algo más que huevos y patatas.

Pero no fue hasta principios de los 90 cuando comenzamos a pasar de la cocina lenta, de puchero, al filete a la plancha. Una familia tipo empleaba una parte de su jornada libre o festiva en acudir a una gran superficie para hacer la compra semanal o mensual con la que elaborar los menús diarios, sin demasiada dificultad. Los ritmos de vida mandaban y las necesidades en cocina, con la incorporación de la mujer al trabajo años atrás y de manera progresiva, dieron lugar a nuevas costumbres en la cocina. Las novedades en la cadena alimentaria surgían semanalmente, con nuevos sabores, nuevos productos y nuevas recetas para las que cada vez se necesitaba menos mano de obra.

Sin embargo, el tamaño de las despensas comenzó a menguar casi al mismo tiempo en que aumentaba el de las grandes superficies. Estos santuarios dieron paso a unos metros más para la cocina, a las neveras de dos puertas y acabaron desaparecieron de los planos de las viviendas de nueva construcción. Casi a la vez que el hábito de cocinar a diario. Hasta la semana pasada.