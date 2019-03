«Las carillas dentales mejoran la sonrisa»

En la oferta de tratamientos que incluye el servicio de Odontología que dirige el doctor Luis Poggio en el centro IKIGAI de Hospitales San Roque se encuentra la colocación de carillas dentales, un tratamiento que responde plenamente a la filosofía «responsable: no invasiva, respetuosa y cercana» que practica su equipo multidisciplinar.

Las carillas dentales son «un recubrimiento de cerámica que se pega a la superficie dentaria por la parte exterior del diente. Podríamos decir que es una especie de funda, pero en lugar de recubrir todo el diente, los 360 grados, solo se colocan en la parte visible -180 grados-», explica el doctor Poggio.

Esta lámina cerámica, de entre 0,3 y 0,7 milímetros de espesor, mejora excepcionalmente el aspecto de los dientes y, como consecuencia, la sonrisa, detalla el odontólogo, quien las recomienda para ocultar pequeñas fracturas dentales, la falta de equilibrio en el tamaño de los dientes o para eliminar el llamado diastema, es decir, la separación entre dientes. «Las carillas dentales nos permiten hacer pequeñas correcciones pues con ellas podemos corregir los dientes que no están alineados con el labio inferior, o para cerrar la diatena, especialmente entre las paletas. Hay mucha gente que se siente bien con el diastema y la mantienen porque forma parte de su personalidad, pero a otras personas las acompleja», afirma el experto. También son indicadas «para modificar color del diente cuando los agentes blanqueadores no funcionan o para quienes tienen desgastados los dientes por patologías diversas como el bruxismo (apretar inconscientemente la mandíbula e incluso rechinar los dientes cuando dormimos)».

Entre las ventajas que relata el odontólogo sobre este tratamiento es que «es muy poco invasivo, se mantiene mucha estructura dentaria y para aplicarlo se utiliza anestesia local, con lo cual no es doloroso», explica el Doctor Poggio, quien señala que en «solo diez días» el tratamiento puede estar completado y «durante ese período se implantan unas carillas provisionales para que la estética del paciente no se vea mermada»

Para el doctor Poggio cada persona es única, por eso insiste en que el tratamiento debe ser personalizado. Un cambio en los dientes «nos modifica la cara. Unos dientes más alargados nos la alarga. Si son más cuadrados nos hace una cara más agresiva y cuando son más redondeados el conjunto es más armónico. Por eso ante de poner las carillas dentales hacemos un estudio individualizado, en el que también participa el cliente, donde se evalúa su sonrisa, la forma de la cara y la de los labios».

Las carillas dentales están indicadas a partir de los 18 años, que es «cuando la oclusión ya es estable», es decir, los dientes ya están alineados y se ajustan en la mordida. Pero antes de implantarlas hay que asegurarse de que tenemos una boca sana. «Si existe algún problema dental hay que atajarlo antes, por ejemplo, tratando una periodontitis, una gingivitis, caries o si se necesita cambiar algún empaste».

Por otro lado, explica el doctor Poggio, «normalmente solo se colocan las carillas dentales en los dientes que comprenden la sonrisa. Hay gente que solo se lo hace hasta los caninos, los colmillos, y otra que prefiere hasta los premolares». Aunque en todo caso se colocan todas en una misma sesión, comenzando, añade el odontólogo «por las paletas por su protagonismo» en la estética de la cara.

Otra de las ventajas que tiene este tratamiento es que las carillas no perderán su color «nunca. Son inmutables», afirma el doctor Poggio, «porque la cerámica, al ser una superficie no porosa, no retiene ninguna tinción, no se mancha» como sí le ocurre a los dientes por la ingesta de algunos alimentos, bebidas, medicinas o el tabaco. «No amarillean», añade, y «con la calidad de los cementos actuales tampoco se despegan».

IKIGAI es el espacio de belleza, odontología y bienestar con la garantía y seguridad de Hospitales San Roque en El Corte Inglés de Mesa y López. Tres conceptos que cumple el tratamiento con carillas dentales que aplica el doctor Poggio: «Aseguramos la salud bucal y con las carillas dentales el bienestar y la estética que el cliente está buscando; todo ello con la posibilidad de financiar los tratamientos».